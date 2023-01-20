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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Чиновника администрации в Белгородской области наказали из-за контракта с ЦЭБом

Сегодня, 10:24
Фото: 1MI
Заказчик нарушил сроки предоставления информации о заключении контракта с регоператором в уполномоченный орган. Представление внесли главе администрации посёлка. Виновное должностное лицо наказали, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Сюжет
ЦЭБ

Чиновника администрации в Ивнянском районе наказали из-за нарушения законодательства о контрактной системе закупок. Речь о контракте, заключённом местными властям с регоператором.

Как объяснили в прокуратуре, администрация посёлка Ивня и Центр экологической безопасности заключили контракт на транспортирование, обработку и захоронение твёрдых коммунальных отходов. Заказчик со своей стороны нарушил сроки предоставления информации о его заключении в уполномоченный орган.

По решению УФАС виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности. Отметим, что по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ наказание — 20 тыс. рублей штрафа.

Помимо этого, представление внесли главе администрации посёлка. Нарушения в итоге устранили. По результатам рассмотрения представления должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

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#Наталья Корявых#ЦЭБ#Белгородская область#Ивнянский район#Нарушения#Общество#Ивня#Прокуратура#Контракт
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