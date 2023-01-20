Чиновника администрации в Белгородской области наказали из-за контракта с ЦЭБом

Как объяснили в прокуратуре, администрация посёлка Ивня и Центр экологической безопасности заключили контракт на транспортирование, обработку и захоронение твёрдых коммунальных отходов. Заказчик со своей стороны нарушил сроки предоставления информации о его заключении в уполномоченный орган.