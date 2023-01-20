Чиновника администрации в Белгородской области наказали из-за контракта с ЦЭБом

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Чиновника администрации в Ивнянском районе наказали из-за нарушения законодательства о контрактной системе закупок. Речь о контракте, заключённом местными властям с регоператором.
Как объяснили в прокуратуре, администрация посёлка Ивня и Центр экологической безопасности заключили контракт на транспортирование, обработку и захоронение твёрдых коммунальных отходов. Заказчик со своей стороны нарушил сроки предоставления информации о его заключении в уполномоченный орган.
По решению УФАС виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности. Отметим, что по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ наказание — 20 тыс. рублей штрафа.
Помимо этого, представление внесли главе администрации посёлка. Нарушения в итоге устранили. По результатам рассмотрения представления должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.