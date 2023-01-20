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Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Белгородцы смогут бесплатно пройти лечение в московских больницах без направления

Сегодня, 11:39
Фото: 1MI
Лечение без направления пока доступно жителям нескольких регионов. В их числе — Белгородская область, сообщает НТВ.

Белгородцы имеют право на бесплатное лечение в столичных больницах. Получать направление для этого не нужно.

Пока лечиться без направления в Москве могут жители нескольких регионов. В их числе — Белгородская, Пензенская, Московская, Нижегородская и другие области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

Для записи на госпитализацию нужно иметь при себе полис ОМС, паспорт и выписки из других лечебных учреждений. Например, чтобы попасть в Боткинскую больницу, необходимо просто оставить заявку на сайте медучреждения и приложить медицинские документы. Заявку рассмотрят в течение трёх дней и пригласят пациента на госпитализацию.

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