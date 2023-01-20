Белгородцы смогут бесплатно пройти лечение в московских больницах без направления

Для записи на госпитализацию нужно иметь при себе полис ОМС, паспорт и выписки из других лечебных учреждений. Например, чтобы попасть в Боткинскую больницу, необходимо просто оставить заявку на сайте медучреждения и приложить медицинские документы. Заявку рассмотрят в течение трёх дней и пригласят пациента на госпитализацию.