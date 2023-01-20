Белгородцы смогут бесплатно пройти лечение в московских больницах без направления

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Белгородцы имеют право на бесплатное лечение в столичных больницах. Получать направление для этого не нужно.
Пока лечиться без направления в Москве могут жители нескольких регионов. В их числе — Белгородская, Пензенская, Московская, Нижегородская и другие области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.
Для записи на госпитализацию нужно иметь при себе полис ОМС, паспорт и выписки из других лечебных учреждений. Например, чтобы попасть в Боткинскую больницу, необходимо просто оставить заявку на сайте медучреждения и приложить медицинские документы. Заявку рассмотрят в течение трёх дней и пригласят пациента на госпитализацию.