Белгородцев заставляют возвращать перечисленные на карту пособия

Posted Сегодня, 20:11
Published Сегодня, 20:11
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
20 января, отвечая на вопросы в прямом эфире, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, почему некоторых граждан просят вернуть деньги, которые им перевела соцзащита.
Людям скинули на карты две выплаты от соцзащиты и ПФР одновременно, теперь их просят вернуть. В чём виноваты люди, и почему они должны возвращать эти деньги? Некоторые часть уже потратили. Почему сначала специалисты делают некачественно свою работу, а потом спрос с людей?
Жительница Белгородской области
Вячеслав Гладков извинился перед женщиной, несмотря на то, что выплаты федеральные, и рассказал, что в январе произошла накладка при начислении соцпомощи из-за введения с 1 января единого пособия на детей в России. И некоторым белгородцам деньги пришли в двойном размере из двух источников сразу: по старой схеме и новой.
При этом глава региона заверил, что ничего страшного в этом нет, и деньги можно не возвращать: «лишнюю» сумму просто зачтут в счёт февральского пособия, когда будут его начислять. Этот вопрос губернатор уже обсудил с министром соцзащиты населения и труда Еленой Батановой.
Но для успокоения вам нужно связаться со своей соцзащитой по месту жительства и сослаться на меня. Я надеюсь, что с февраля таких накладок больше не будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, единое пособие на детей до 17 лет выплачивается в России с 1 января 2023 года. Подать заявление для его получения в Белгородской области можно тремя способами: на «Госуслугах», в МФЦ, а также в местном отделении ПФР. Размер выплаты на ребёнка в регионе составит от 5 856 до 11 713 рублей.
Ранее в министерстве соцзащиты населения и труда Белгородской области жителей заверили, что, несмотря на финансовые трудности, власти обязательно сохранят все региональные выплаты на детей в 2023 году.