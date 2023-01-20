Белгородцев заставляют возвращать перечисленные на карту пособия

При этом глава региона заверил, что ничего страшного в этом нет, и деньги можно не возвращать: «лишнюю» сумму просто зачтут в счёт февральского пособия, когда будут его начислять. Этот вопрос губернатор уже обсудил с министром соцзащиты населения и труда Еленой Батановой.