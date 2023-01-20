Белгородскую сельхозпродукцию будут продвигать в других регионах

Так, в регионе в минувшем году стало больше посевных площадей для овощей из борщевого набора. Увеличить их удалось в том числе за счёт личных подсобных хозяйств. Вместе с тем 2022 год не был удачным по картофелю — часть площадей не убрали из-за переувлажнения почвы.