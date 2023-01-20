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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Белгородскую сельхозпродукцию будут продвигать в других регионах

Сегодня, 12:50
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Гладкову представили итоги и планы работы в сфере АПК Белгородской области

Изготовленные в регионе продукты будут продвигать в других субъектах РФ. Пока же, по словам Вячеслава Гладкова, даже в Белгородской области нет понимания, какие товары — от местного производителя. Этот и другие вопросы поднимались на встрече с замгубернатора по АПК Юлией Щедриной.

Белгородскую сельхозпродукцию будут продвигать за пределами региона. По крайней мере, такое поручение дал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, сейчас даже внутри региона не всегда понятно, какие продукты — от местных производителей.

 «На наших рынках нет чёткого понимания, где на прилавках продукция белгородская, а где нет. В других регионах нет представления о том, что Белгородская область является производителем большого количества продуктов питания. По факту практически нет наших фермерских магазинов», — заявил Гладков.

Глава региона считает, что в систему продвижения белгородской продукции можно заложить механизмы субсидирования малых и средних предприятий. Результаты должны быть заметны уже в текущем году.

Данный вопрос обсуждался на встрече с замгубернатора по АПК Юлией Щедриной. Среди других тем — увеличение посевных площадей под овощи, выделение средств на возмещение затрат.

Так, в регионе в минувшем году стало больше посевных площадей для овощей из борщевого набора. Увеличить их удалось в том числе за счёт личных подсобных хозяйств. Вместе с тем 2022 год не был удачным по картофелю — часть площадей не убрали из-за переувлажнения почвы.

В 2022 году в Белгородской области выделили 2 млн рублей на возмещение затрат личных подсобных хозяйств на производство овощей. Это стало возможным благодаря тому, что регион вошёл в тройку пилотных участников проекта. В текущем году на возмещение затрат направят уже 2,6 млн рублей.

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#Инна Рогова#Экономика#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Юлия Щедрина#Сельхозпродукция#Овощи#Продукты#Компенсация затрат#Продвижение
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