Белгородскую сельхозпродукцию будут продвигать в других регионах

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Белгородскую сельхозпродукцию будут продвигать за пределами региона. По крайней мере, такое поручение дал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, сейчас даже внутри региона не всегда понятно, какие продукты — от местных производителей.
«На наших рынках нет чёткого понимания, где на прилавках продукция белгородская, а где нет. В других регионах нет представления о том, что Белгородская область является производителем большого количества продуктов питания. По факту практически нет наших фермерских магазинов», — заявил Гладков.
Глава региона считает, что в систему продвижения белгородской продукции можно заложить механизмы субсидирования малых и средних предприятий. Результаты должны быть заметны уже в текущем году.
Данный вопрос обсуждался на встрече с замгубернатора по АПК Юлией Щедриной. Среди других тем — увеличение посевных площадей под овощи, выделение средств на возмещение затрат.
Так, в регионе в минувшем году стало больше посевных площадей для овощей из борщевого набора. Увеличить их удалось в том числе за счёт личных подсобных хозяйств. Вместе с тем 2022 год не был удачным по картофелю — часть площадей не убрали из-за переувлажнения почвы.
В 2022 году в Белгородской области выделили 2 млн рублей на возмещение затрат личных подсобных хозяйств на производство овощей. Это стало возможным благодаря тому, что регион вошёл в тройку пилотных участников проекта. В текущем году на возмещение затрат направят уже 2,6 млн рублей.