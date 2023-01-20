Белгородская область купит десять машин для охраны лесов

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Регион в рамках нацпроекта «Экология» купит десять машин для охраны лесов. Малые лесопожарные комплексы сделаны на базе автомобилей УАЗ. Они позволяют патрулировать территорию и довозить людей до мест лесных пожаров.
Деньги выделят из федерального бюджета. Также планируется приобрести два автомобиля повышенной проходимости.
В областном правительстве напомнили, что на территории региона с 2010 года не было крупных лесных пожаров. Ситуацию контролируют с помощью системы видеонаблюдения «Лесохранитель». Таких камер установлено 25.