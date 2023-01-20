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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Белгородская область купит десять машин для охраны лесов

Сегодня, 12:20
Фото: правительство Белгородской области
Малые лесопожарные комплексы сделаны на базе автомобилей УАЗ. Они позволяют патрулировать территорию и довозить людей до мест лесных пожаров, сообщили в региональном правительстве.

Регион в рамках нацпроекта «Экология» купит десять машин для охраны лесов. Малые лесопожарные комплексы сделаны на базе автомобилей УАЗ. Они позволяют патрулировать территорию и довозить людей до мест лесных пожаров.

Деньги выделят из федерального бюджета. Также планируется приобрести два автомобиля повышенной проходимости. 

В областном правительстве напомнили, что на территории региона с 2010 года не было крупных лесных пожаров. Ситуацию контролируют с помощью системы видеонаблюдения «Лесохранитель». Таких камер установлено 25.

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#Наталья Корявых#Общество#Охрана леса#Белгородская область#Экология#Нацпроект «Экология»
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