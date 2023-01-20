Белгородец на чужой «Гранте» перелетел через дорожное кольцо, а после — сбежал: видео

Спустя несколько дней парня нашли. Известно, что ранее он судим не был. Против него составили административный материал за невыполнение обязанностей в связи с ДТП (ст. 12.27 КоАП РФ). По статье ему грозит до 15 суток ареста или лишение водительских прав на срок до полутора лет.