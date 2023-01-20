Белгородец на чужой «Гранте» перелетел через дорожное кольцо, а после — сбежал: видео

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Происшествие случилось в Старом Осколе 14 января. 21-летний парень вышел из питейного заведения и захотел прокатиться по вечернему городу. Его выбор пал на незапертую «Ладу Гранту» на стоянке.
Оскольчанин не справился с управлением и наехал на кольцевую развязку. Впечатляющие кадры пролёта попали в Сеть. После ДТП молодой человек сбежал.
Спустя несколько дней парня нашли. Известно, что ранее он судим не был. Против него составили административный материал за невыполнение обязанностей в связи с ДТП (ст. 12.27 КоАП РФ). По статье ему грозит до 15 суток ареста или лишение водительских прав на срок до полутора лет.
Помимо этого, молодой оскольчанин попал под уголовное дело за угон (ч. 1 ст. 166 УК РФ). В этом случае наказание намного строже — до пяти лет тюрьмы. Подозреваемого обязали явкой.