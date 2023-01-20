Пьяный «Дед Мороз» под Белгородом едва не избил прохожего и укусил полицейского

Полицейские подошли к нему и попросили вести себя прилично. Мужчина не послушался и продолжил агрессивно реагировать на происходившее. Белгородец едва не набросился на прохожего. Помимо этого, «Дед Мороз» укусил полицейского, который пытался остановить его от участия в драке.