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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Пьяный «Дед Мороз» под Белгородом едва не избил прохожего и укусил полицейского

Сегодня, 09:58
Фото: 1MI
Происшествие случилось в Белгородском районе. На агрессивное поведение мужчины в костюме Деда Мороза пожаловались подростки. Белгородец признал свою вину, но избежать наказания ему не удалось.

В новогодние праздники двое подростков заметили на улице агрессивного мужчину в костюме Деда Мороза. Переодетый в сказочного персонажа белгородец был пьян.

Полицейские подошли к нему и попросили вести себя прилично. Мужчина не послушался и продолжил агрессивно реагировать на происходившее. Белгородец едва не набросился на прохожего. Помимо этого, «Дед Мороз» укусил полицейского, который пытался остановить его от участия в драке.

Мужчина свою вину признал. Белгородский районный суд приговорил его по статье за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) к условному сроку в 1,5 года с испытательным сроком в один год.

Напомним, что под уголовное дело по итогам новогодних праздников попали и двое других жителей региона. Они украли светящиеся фигурки оленей в парке.

В Белгородской области молодёжь прихватила с набережной новогодних светящихся оленей
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#Происшествия#Нарочно не придумаешь#Новый год#Белгородская область#Белгородский район#Дед мороз#Полицейские#Уголовное дело#Условный срок#Инна Рогова
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