Пьяный «Дед Мороз» под Белгородом едва не избил прохожего и укусил полицейского

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В новогодние праздники двое подростков заметили на улице агрессивного мужчину в костюме Деда Мороза. Переодетый в сказочного персонажа белгородец был пьян.
Полицейские подошли к нему и попросили вести себя прилично. Мужчина не послушался и продолжил агрессивно реагировать на происходившее. Белгородец едва не набросился на прохожего. Помимо этого, «Дед Мороз» укусил полицейского, который пытался остановить его от участия в драке.
Мужчина свою вину признал. Белгородский районный суд приговорил его по статье за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) к условному сроку в 1,5 года с испытательным сроком в один год.
Напомним, что под уголовное дело по итогам новогодних праздников попали и двое других жителей региона. Они украли светящиеся фигурки оленей в парке.