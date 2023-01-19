Врач больницы под Белгородом доказал в суде, что его уволили незаконно

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Белгородец работал заведующим отделением хирургии в Яковлевской ЦРБ. А потом что-то пошло не так: его не раз привлекли к дисциплинарной ответственности.
События происходили стремительно и, к тому же, накануне увольнения. Мужчина считает, что в больнице не учли обстоятельства и его отношение к работе. К тому же, за один проступок ему назначили два взыскания, что противоречит нормам трудового законодательства. Белгородец посчитал, что его лишили права на труд и причинили ему моральный вред.
Суд попросил Яковлевскую ЦРБ предоставить доказательства проступков экс-заведующего с учётом всех обстоятельств, но этого не произошло. Тогда решение больницы об увольнении признали незаконным.
Теперь врача должны восстановить в должности. Также ему положена компенсация морального вреда в 50 тыс. рублей и выплаты за вынужденные прогулы.