Врач больницы под Белгородом доказал в суде, что его уволили незаконно

События происходили стремительно и, к тому же, накануне увольнения. Мужчина считает, что в больнице не учли обстоятельства и его отношение к работе. К тому же, за один проступок ему назначили два взыскания, что противоречит нормам трудового законодательства. Белгородец посчитал, что его лишили права на труд и причинили ему моральный вред.