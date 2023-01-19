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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Врач больницы под Белгородом доказал в суде, что его уволили незаконно

Сегодня, 10:50
Фото: сайт Яковлевской ЦРБ

Белгородский врач добился восстановления в должности через суд

Суд также признал, что медика незаконно привлекали к дисциплинарной ответственности. Ему должны вернуть зарплату за время вынужденного прогула и заплатить компенсацию морального вреда, сообщили в пресс-службе Яковлевского районного суда.
Сюжет
Суд

Белгородец работал заведующим отделением хирургии в Яковлевской ЦРБ. А потом что-то пошло не так: его не раз привлекли к дисциплинарной ответственности.

События происходили стремительно и, к тому же, накануне увольнения. Мужчина считает, что в больнице не учли обстоятельства и его отношение к работе. К тому же, за один проступок ему назначили два взыскания, что противоречит нормам трудового законодательства. Белгородец посчитал, что его лишили права на труд и причинили ему моральный вред.

Суд попросил Яковлевскую ЦРБ предоставить доказательства проступков экс-заведующего с учётом всех обстоятельств, но этого не произошло. Тогда решение больницы об увольнении признали незаконным.

Теперь врача должны восстановить в должности. Также ему положена компенсация морального вреда в 50 тыс. рублей и выплаты за вынужденные прогулы.

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#Ася Дугнист#Яковлевский горокруг#Яковлевская районная больница#Суд#Хирург#Медицина#Белгородская область#Увольнение#Восстановление в должности
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