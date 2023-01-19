Водитель Volkswagen в Белгородской области снёс забор недалеко от администрации

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
18 января на улице Ленина, неподалёку от старооскольской администрации, случилось ДТП. Volkswagen протаранил забор.
Подробностей аварии нет — оперативные службы не освещали вчерашнее ДТП в Старом Осколе. Судя по всему, обошлось без пострадавших.
В Сети появились кадры, сделанные сразу после аварии. Местные жители предположили, что мужчина не был трезв.
Стоит отметить, что пострадавшее ограждение недалеко от администрации начали восстанавливать при первой возможности, буквально через час с момента ДТП. Как подметили старооскольцы в комментариях под постом, вот бы везде были такие администрации.