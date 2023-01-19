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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Водитель Volkswagen в Белгородской области снёс забор недалеко от администрации

Сегодня, 14:23
Фото: telegram-канал «ОК! Старый Оскол»
Авария произошла 18 января. К ремонту ограждения приступили весьма быстро, сообщили в Telegram-канале «ОК! Старый Оскол».

18 января на улице Ленина, неподалёку от старооскольской администрации, случилось ДТП. Volkswagen протаранил забор.

Подробностей аварии нет — оперативные службы не освещали вчерашнее ДТП в Старом Осколе. Судя по всему, обошлось без пострадавших.

В Сети появились кадры, сделанные сразу после аварии. Местные жители предположили, что мужчина не был трезв.

Стоит отметить, что пострадавшее ограждение недалеко от администрации начали восстанавливать при первой возможности, буквально через час с момента ДТП. Как подметили старооскольцы в комментариях под постом, вот бы везде были такие администрации.

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#Происшествия#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#ДТП#Авария#Городская администрация#Забор#Ася Дугнист
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