В Старом Осколе завершились работы по восстановлению водоснабжения после аварии

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Published Сегодня, 03:57
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях сообщил о завершении восстановления водоснабжения в Старом Осколе после крупной аварии, в результате которой 70 тысяч жителей остались без воды.
Вчера вечером завершились работы по восстановлению после крупной аварии в Старом Осколе. Более 70 тысяч человек, к сожалению, почувствовали ограничения в подаче горячей воды. Слава богу, что удалось сохранить отопление в домах. Работы завершены, если у кого-то еще проблемы остались, пишите или главе Администрации Андрею Валерьевичу Чеснокову или мне под этим постом. Постараемся максимально быстро отреагировать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
О подаче горячей воды также 18 января сообщил глава Старооскольского округа Андрей Чесноков.
Ещё 17 января в вечернем прямом эфире к губернатору обратился староосколец с просьбой восстановить водоснабжение, ведь жители города в очередной раз остались без горячей воды. Глава региона в свою очередь отметил, что произошла крупная авария, также был риск отключения отопления, но это получилось предотвратить.
В настоящий момент водное хозяйство Старого Оскола требует реконструкции, но на это потребуется несколько миллиардов рублей. Регион не может выделить столько средств, поэтому финансовую помощь будут ждать от правительства России.