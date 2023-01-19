Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:57

Published Сегодня, 03:57

Modified Сегодня, 03:59

Updated Сегодня, 03:59

В Старом Осколе завершились работы по восстановлению водоснабжения после аварии

Сегодня, 03:57
Фото: 1MI
Кран.
Как отметил глава региона в своих соцсетях, работы завершились вечером 18 января.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях сообщил о завершении восстановления водоснабжения в Старом Осколе после крупной аварии, в результате которой 70 тысяч жителей остались без воды. 

Вчера вечером завершились работы по восстановлению после крупной аварии в Старом Осколе. Более 70 тысяч человек, к сожалению, почувствовали ограничения в подаче горячей воды. Слава богу, что удалось сохранить отопление в домах. Работы завершены, если у кого-то еще проблемы остались, пишите или главе Администрации Андрею Валерьевичу Чеснокову или мне под этим постом. Постараемся максимально быстро отреагировать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

О подаче горячей воды также 18 января сообщил глава Старооскольского округа Андрей Чесноков.

Ещё 17 января в вечернем прямом эфире к губернатору обратился староосколец с просьбой восстановить водоснабжение, ведь жители города в очередной раз остались без горячей воды. Глава региона в свою очередь отметил, что произошла крупная авария, также был риск отключения отопления, но это получилось предотвратить.

В настоящий момент водное хозяйство Старого Оскола требует реконструкции, но на это потребуется несколько миллиардов рублей. Регион не может выделить столько средств, поэтому финансовую помощь будут ждать от правительства России.

Водное хозяйство в Старом Осколе реконструируют за несколько миллиардов рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
В Старом Осколе ситуация с ОРВИ стабилизировалась после ввода дистантаКНС в Старом Осколе починили — начали подавать воду«Экотранс» ушёл из Старого Оскола вместе с мусорными контейнерамиВозможность подачи горячей воды в Старом Осколе появится после приёмки стоков
#Александра Склярова#Водоснабжение#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#Восстановление
Подпишитесь
Купить готовый бизнес: белгородцы продают известные базы отдыха от 50 млн рублей
Вчера, 14:59
Семьям мобилизованных белгородцев продлили выплаты до 31 марта
Вчера, 14:42
Вячеслав Гладков рассказал о помощи контрактникам в Беларуси
Вчера, 17:24
Белгородские бизнесмены выставили на продажу коммерческую недвижимость на 3 млрд
Вчера, 09:43
Белгородцев бесплатно накормят солдатской кашей дважды за год
Вчера, 19:08
«На гражданку не хочу»: санинструктор из Белгорода рассказала о спасении бойцов в ЛНР
Вчера, 12:56