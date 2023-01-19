В Старом Осколе завершились работы по восстановлению водоснабжения после аварии

Ещё 17 января в вечернем прямом эфире к губернатору обратился староосколец с просьбой восстановить водоснабжение, ведь жители города в очередной раз остались без горячей воды. Глава региона в свою очередь отметил, что произошла крупная авария, также был риск отключения отопления, но это получилось предотвратить.