В Сети появились фото последствий обстрела в белгородском приграничье

Очевидцы делятся кадрами из посёлка Ленинский Шебекинского горокруга. По предварительным данным, пострадавших нет, однако есть разрушения хозяйственных построек. Фотографии опубликовали в Telegram-каналах «Радар Белгород» и «ШÖ Шебекино».

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