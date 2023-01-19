В Сети появились фото последствий обстрела в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Под обстрел попал посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге. В Сети публикуют последствия атаки ВСУ на населённый пункт утром 19 января.
Как рассказали местные жители, обстрел вёлся из РСЗО. По предварительным данным, пострадавших нет, однако имеются разрушения. Повреждения получили хозпостройки.
Шебекинцы начали получать сообщения с просьбой спуститься в укрытия после 9:00. Сообщалось, что такую СМС-рассылку получили жители хутора Панков и Ленинского.
Судя по сообщениям в Сети, сегодня утром громко было и в приграничном Грайворонском горокруге.