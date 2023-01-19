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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

В Сети появились фото последствий обстрела в белгородском приграничье

Сегодня, 07:25
Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»
Очевидцы делятся кадрами из посёлка Ленинский Шебекинского горокруга. По предварительным данным, пострадавших нет, однако есть разрушения хозяйственных построек. Фотографии опубликовали в Telegram-каналах «Радар Белгород» и «ШÖ Шебекино».
Сюжет
СВО

Под обстрел попал посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге. В Сети публикуют последствия атаки ВСУ на населённый пункт утром 19 января.

Как рассказали местные жители, обстрел вёлся из РСЗО. По предварительным данным, пострадавших нет, однако имеются разрушения. Повреждения получили хозпостройки.

Шебекинцы начали получать сообщения с просьбой спуститься в укрытия после 9:00. Сообщалось, что такую СМС-рассылку получили жители хутора Панков и Ленинского.

Судя по сообщениям в Сети, сегодня утром громко было и в приграничном Грайворонском горокруге.

Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»
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#Наталья Корявых#СВО#Фотофакт#Ленинский#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Грайворонский горокруг#Обстрел ВСУ#Разрушения
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