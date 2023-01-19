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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

В медицину Белгородской области вложат свыше 200 млн рублей

Сегодня, 12:54
Фото: 1MI

В Белгородской области построят и отремонтируют 19 медучреждений

Работы проведут по профильному нацпроекту. Планируется построить и отремонтировать 19 медицинских центров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2023 году в Белгородской области планируют потратить свыше 200 млн рублей на обновление медицинских учреждений. Сумму направят как строительство новых зданий, так и на ремонт старых. Бюджет предусмотрен как федеральный, так и областной.

В Яковлевском округе построят фельдшерско-акушерский пункт и офис семейного врача, проведут ремонт поликлиники, относящейся к Томаровской райбольнице. В Красногвардейском районе отремонтируют три медицинских центра.

Ещё по два учреждения приведут в порядок в Валуйском и Краснояружском районах. Появятся новые объекты здравоохранения в Борисовском и Прохоровском районах, а также в Новооскольском округе.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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#Ася Дугнист#Касается каждого#Медицина#Белгородская область#Медучреждения#Ремонт#Областной бюджет#Федеральный бюджет#Нацпроект
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