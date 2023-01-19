В медицину Белгородской области вложат свыше 200 млн рублей

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В 2023 году в Белгородской области планируют потратить свыше 200 млн рублей на обновление медицинских учреждений. Сумму направят как строительство новых зданий, так и на ремонт старых. Бюджет предусмотрен как федеральный, так и областной.
В Яковлевском округе построят фельдшерско-акушерский пункт и офис семейного врача, проведут ремонт поликлиники, относящейся к Томаровской райбольнице. В Красногвардейском районе отремонтируют три медицинских центра.
Ещё по два учреждения приведут в порядок в Валуйском и Краснояружском районах. Появятся новые объекты здравоохранения в Борисовском и Прохоровском районах, а также в Новооскольском округе.
Работы проведут в рамках нацпроекта «Здравоохранение».