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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

В крещенских купаниях в Белгородской области участвовали 6 тысяч человек

Сегодня, 08:12
Фото: Борис Ечин

В купелях Белгорода за ночь окунулись более 600 человек

Крещенские купания начались 18 января. Окунуться можно до вечера сегодняшнего дня, напомнили в мэрии города.

Желающих окунуться в проруби в этом году оказалось достаточно много. То ли плюсовая температура так повлияла на решение белгородцев, то ли предыдущий год закалил дух местных жителей. Только на Центральном пляже Белгорода этой ночью в оборудованных купелях искупались более 600 человек.

Купания происходили под присмотром спасателей, полицейских и бригад скорой помощи. Были и места для того, чтобы согреться после — палатки. В них же можно было и переодеться.

По информации МЧС, всего в Белгородской области искупались в проруби около шести тысяч человек. Посетили же купели примерно 11 тысяч белгородцев. Видимо, оставшиеся пять тысяч были поддержкой купающихся, либо просто не решились на подвиг. Ещё 744 человека в ночь на Крещение работали в местах омовения — следили за безопасностью.

Те, кто не успел поучаствовать в крещенских купаниях этой ночью, могут сделать это до 18:00 сегодняшнего дня в Белгороде и до 16:00 в районах. В регионе функционируют 98 купелей. Посмотреть список по муниципалитетам можно здесь. Напоминаем, совершать омовения в запрещённых местах опасно для жизни.

Фото: МЧС
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