В крещенских купаниях в Белгородской области участвовали 6 тысяч человек

По информации МЧС, всего в Белгородской области искупались в проруби около шести тысяч человек. Посетили же купели примерно 11 тысяч белгородцев. Видимо, оставшиеся пять тысяч были поддержкой купающихся, либо просто не решились на подвиг. Ещё 744 человека в ночь на Крещение работали в местах омовения — следили за безопасностью.