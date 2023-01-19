В крещенских купаниях в Белгородской области участвовали 6 тысяч человек

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Желающих окунуться в проруби в этом году оказалось достаточно много. То ли плюсовая температура так повлияла на решение белгородцев, то ли предыдущий год закалил дух местных жителей. Только на Центральном пляже Белгорода этой ночью в оборудованных купелях искупались более 600 человек.
Купания происходили под присмотром спасателей, полицейских и бригад скорой помощи. Были и места для того, чтобы согреться после — палатки. В них же можно было и переодеться.
По информации МЧС, всего в Белгородской области искупались в проруби около шести тысяч человек. Посетили же купели примерно 11 тысяч белгородцев. Видимо, оставшиеся пять тысяч были поддержкой купающихся, либо просто не решились на подвиг. Ещё 744 человека в ночь на Крещение работали в местах омовения — следили за безопасностью.
Те, кто не успел поучаствовать в крещенских купаниях этой ночью, могут сделать это до 18:00 сегодняшнего дня в Белгороде и до 16:00 в районах. В регионе функционируют 98 купелей. Посмотреть список по муниципалитетам можно здесь. Напоминаем, совершать омовения в запрещённых местах опасно для жизни.