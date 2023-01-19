Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

В Белгородской области в конце рабочей недели потеплеет до +7 ˚С

Сегодня, 14:32
Фото: 1MI
В эту пятницу в Белгородской области будет тепло, сообщили МЧС. В выходные дни возможно небольшое похолодание.

На пятницу, 20 января, синоптики спрогнозировали в Белгородской области тёплую погоду, переменную облачность. Осадков не предвидится. Ночью температура воздуха составит от -1 ˚С до +4 ˚С, днём жителей региона ждёт от +2 ˚С до +7 ˚С.

Омрачить такую погоду может только сильный ветер — юго-восточный 9-14 м/с. Без шапки и шарфа выходить не стоит, несмотря на плюсовую температуру днём.

В Белгороде температура в среднем будет держаться весь день от +1 ˚С до +3 ˚С. Ближе к завершению дня похолодает до -1˚С. Зато ветрено в областном центре быть не должно. Согласно прогнозу, ветер не превысит 5-6 м/с.

На Крещение белгородцев вместо традиционных морозов встретит весеннее тепло
Узнать подробнее
#Ася Дугнист#Новости Белгорода#Погода#Погода в Белгороде#Погода в Белгородской области#Общество#Белгородская область#Белгород#Потепление
Подпишитесь
Птицефабрика под Белгородом попала под обстрел ВСУ
Сегодня, 12:26
По ком звенит кедр? Что за секта анастасийцев, чьи следы нашли в саду под Белгородом
Сегодня, 09:02
Белгородцам из отрядов самообороны могут сохранить зарплату на период обучения
Сегодня, 13:46
Обстрел белгородского приграничья вновь не обошёлся без последствий: задело дом
Сегодня, 13:33
Белгородэнерго обеспечило электроснабжение школ в день написания итогового сочинения
Сегодня, 12:35
Семья пострадавшей при обстреле «Градами» девочки до сих пор остаётся без жилья
Сегодня, 09:05