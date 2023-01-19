В Белгородской области в конце рабочей недели потеплеет до +7 ˚С

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
На пятницу, 20 января, синоптики спрогнозировали в Белгородской области тёплую погоду, переменную облачность. Осадков не предвидится. Ночью температура воздуха составит от -1 ˚С до +4 ˚С, днём жителей региона ждёт от +2 ˚С до +7 ˚С.
Омрачить такую погоду может только сильный ветер — юго-восточный 9-14 м/с. Без шапки и шарфа выходить не стоит, несмотря на плюсовую температуру днём.
В Белгороде температура в среднем будет держаться весь день от +1 ˚С до +3 ˚С. Ближе к завершению дня похолодает до -1˚С. Зато ветрено в областном центре быть не должно. Согласно прогнозу, ветер не превысит 5-6 м/с.