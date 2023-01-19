В Белгородской области в конце рабочей недели потеплеет до +7 ˚С

В Белгороде температура в среднем будет держаться весь день от +1 ˚С до +3 ˚С. Ближе к завершению дня похолодает до -1˚С. Зато ветрено в областном центре быть не должно. Согласно прогнозу, ветер не превысит 5-6 м/с.