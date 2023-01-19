В Белгородской области в ближайшее время не планируют открывать школы

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
Жительница Белгородской области в вечернем прямом эфире поинтересовалась у губернатора, почему во время боевых действий в регионе планируют открывать школу. Такую информацию женщина услышала от знакомых.
Но это оказалось фейком.
Боевых действий на территории Белгородской области у нас нет. А тот, кто вам сказал про школу, вас обманул. У нас с вами напряжённая ситуация в связи с частыми обстрелами населённых пунктов, и, конечно же, никто не будет подвергать опасности детей. Никаких решений по этому поводу не принималось, только о дистанционном обучении до конца третьей четверти.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что дистанционное обучение в девяти приграничных районах, а также в Белгороде и Яковлевском округе, продлили до 24 марта. Дети обучаются из дома с 10 октября 2022 года из-за неспокойной обстановки в регионе.