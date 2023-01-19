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Posted Сегодня, 19:21

Published Сегодня, 19:21

Modified Сегодня, 19:23

Updated Сегодня, 19:23

В Белгородской области в ближайшее время не планируют открывать школы

Сегодня, 19:21
Фото: 1MI
Школа.
В первую очередь думают о безопасности детей, в прямом эфире сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дистант

Жительница Белгородской области в вечернем прямом эфире поинтересовалась у губернатора, почему во время боевых действий в регионе планируют открывать школу. Такую информацию женщина услышала от знакомых.

Но это оказалось фейком.

Боевых действий на территории Белгородской области у нас нет. А тот, кто вам сказал про школу, вас обманул. У нас с вами напряжённая ситуация в связи с частыми обстрелами населённых пунктов, и, конечно же, никто не будет подвергать опасности детей. Никаких решений по этому поводу не принималось, только о дистанционном обучении до конца третьей четверти.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что дистанционное обучение в девяти приграничных районах, а также в Белгороде и Яковлевском округе, продлили до 24 марта. Дети обучаются из дома с 10 октября 2022 года из-за неспокойной обстановки в регионе.

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#Александра Склярова#Дистант#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Школа#Школьники
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