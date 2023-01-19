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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

«Спуститесь в подвал»: РСЧС предупреждает о новых обстрелах в Белгородской области

Сегодня, 06:33
Фото: Bel.ru

Под обстрел в Белгородской области попал хутор Панков

Населённые пункты в Шебекинском горокруге вновь оказались под огнём ВСУ. Местные жители получают предупреждения. Помимо хутора Панков, СМС приходят жителям Ленинского.
Сюжет
Обстрел

В Белгородской области под обстрел попал хутор Панков. Местных жителей просят уйти в укрытия (подвалы). О последствиях на земле неизвестно.

Хутор в Шебекинском горокруге уже не раз попадал под обстрелы. Ранее местные жители жаловались, что после одного из происшествий из земли больше двух недель торчал снаряд. Шебекинцы обозначили его тазиком.

Помимо этого, СМС-предупреждения об обстреле получили жители посёлка Ленинский. 

Накануне шумно было в не приграничном Красногвардейском районе. Там сработала система ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Хутор Панков#Обстрел ВСУ#Укрытия#Подвалы#Смс#Предупреждения
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