«Спуститесь в подвал»: РСЧС предупреждает о новых обстрелах в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
В Белгородской области под обстрел попал хутор Панков. Местных жителей просят уйти в укрытия (подвалы). О последствиях на земле неизвестно.
Хутор в Шебекинском горокруге уже не раз попадал под обстрелы. Ранее местные жители жаловались, что после одного из происшествий из земли больше двух недель торчал снаряд. Шебекинцы обозначили его тазиком.
Помимо этого, СМС-предупреждения об обстреле получили жители посёлка Ленинский.
Накануне шумно было в не приграничном Красногвардейском районе. Там сработала система ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений.