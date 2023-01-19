Санкции к Мордашову, гибель сотрудника: как Яковлевский ГОК пережил 2022 год

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Месторождение железной руды вскрыли в 1997 году. Яковлевский горно-обогатительный комбинат начал работу в Белгородской области в 2007 году. Головная компания предприятия — ПАО «Северсталь», которая принадлежит Алексею Мордашову.
В марте 2022 года Алексей Мордашов попал в санкционный список ЕС. Мордашов заявлял, что не понимает, почему против него ввели санкции. Кроме того, в марте в Италии конфисковали яхту «Леди М» бизнесмена. Судно задержали в порту города Империя. Её стоимость составляет 55 млн рублей.
В начале апреля 2022 года стало известно, что Алексей Мордашов потерял первое место рейтинга богатейших бизнесменов России. Бизнесмен занял пятую строчку рейтинга. Состояние Мордашова и его семьи оценили в 13,2 млрд долларов.
В августе прошлого года стало известно, что Алексей Мордашов потерял 8,2 млрд. При этом состояние бизнесмена оценили в 20,6 млрд рублей.
В январе 2023 года Алексей Мордашов оказался лидером рейтинга наиболее обедневших российских миллиардеров в 2022 году. На фоне санкций бизнесмен лишился 11,1 млрд долларов. На 20 декабря его состояние оценивалось уже в 18,4 млрд рублей.
Славится Яковлевский ГОК не только добычей железной руды, но и количеством ЧП на производстве. В 2022 году в медиапространство просочилась информация об одном происшествии — оно закончилось смертью сотрудника. 5 февраля 2022 года на ЯГОКе скончался проходчик подрядной организации. Это произошло на глубине 370 метров. Мужчину зажало корпусом погрузочной машины. После ЧП следком возбудил уголовное дело.
Также компании пришлось выплачивать компенсацию родным умершего от полученных травм шахтёра ещё в 2021 году. Произошёл сход руды. В ходе происшествия пострадал мужчина. Спустя несколько дней он скончался. Предприятие выплатило компенсацию жене и детям погибшего, а также компенсировало расходы на погребение. Родители и родная сестра умершего подали на ГОК в суд. С предприятия взыскали 4,5 млн рублей компенсации морального вреда.
В марте 2021 года в шахте загорелся проходческий комбайн. К счастью, погибших и пострадавших не было. Ещё одно ЧП случилось в августе 2021 года. На предприятии загорелась подземная самоходная машина. В результате происшествия никто не пострадал.
«Бел.Ру» сделает запросы в Яковлевский ГОК и в контролирующие органы, чтобы узнать, чем завершились истории с гибелью сотрудников, проверялись ли меры безопасности на предприятии.
В 2017 году Яковлевским ГОКом начал управлять горно-металлургический холдинг «Северсталь». «Северсталь» Мордашова стала победителем открытого аукциона на покупку 100% акций. По данным «Ведомостей», на продажу были выставлены 15,45% акций Яковлевского ГОКа, которые были свободны от залога, а также 84,55% акций предприятия, которые заложили по кредиту «Северстали». «Северсталь» выкупила предприятие за 7,9 млрд рублей. Большую часть суммы «Северсталь» заплатила кредиторам за долги. Стоит напомнить, что основным кредитором организации была компания Мордашова.
Так, в 2017 году «Северсталь» купила у Газпромбанка долг ООО «Металл-групп», компании сына Виктора Черномырдина Виталия и бизнесмена Андрея Клямко. Компания должна была банку 13,7 млрд рублей, а также 6,1 млрд рублей штрафов и пени. Компания Мордашова выкупила этот долг за 6 млрд рублей. Позже Черномырдин пытался выкупить долг на 1 млрд рублей дороже. В октябре 2017 года приставы арестовали счёт ООО «Металл-групп». В марте 2018 года суд обанкротил «Металл-групп». В мае компания Мордашова получила в обеспечение акции Яковлевского ГОКа на 5,1 млрд рублей.
Стоит также отметить, что при Черномырдине производственная мощность рудника составляла 1 млн тонн в год. Мордашову этих объёмов явно было мало, поэтому после покупки предприятия, компания выставила планку — увеличить добычу руды к 2023 году до 5 млн тонн в год. Для этого компания «Северсталь» также должна была инвестировать в развитие предприятия более 20 млрд рублей.