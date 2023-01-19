Санкции к Мордашову, гибель сотрудника: как Яковлевский ГОК пережил 2022 год

Так, в 2017 году «Северсталь» купила у Газпромбанка долг ООО «Металл-групп», компании сына Виктора Черномырдина Виталия и бизнесмена Андрея Клямко. Компания должна была банку 13,7 млрд рублей, а также 6,1 млрд рублей штрафов и пени. Компания Мордашова выкупила этот долг за 6 млрд рублей. Позже Черномырдин пытался выкупить долг на 1 млрд рублей дороже. В октябре 2017 года приставы арестовали счёт ООО «Металл-групп». В марте 2018 года суд обанкротил «Металл-групп». В мае компания Мордашова получила в обеспечение акции Яковлевского ГОКа на 5,1 млрд рублей.