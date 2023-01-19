С белгородки сняли обвинения в убийстве сестры после решений суда и присяжных

В многодетной семье Старого Оскола в 2020 году произошла трагедия. Ссора сестёр во время рождественского застолья 7 января переросла в борьбу за жизнь. Так, старшая сестра в темноте схватила табуретку, а младшая — нож. Последнюю позже обвинили в убийстве.