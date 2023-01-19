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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

С белгородки сняли обвинения в убийстве сестры после решений суда и присяжных

Сегодня, 14:39
Фото: 1MI
Ссора во время застолья в 2020 году на Рождество переросла в драку с последующим убийством по неосторожности. Девушка защищалась ножом, сообщает старооскольский «9 Канал».

В многодетной семье Старого Оскола в 2020 году произошла трагедия. Ссора сестёр во время рождественского застолья 7 января переросла в борьбу за жизнь. Так, старшая сестра в темноте схватила табуретку, а младшая — нож. Последнюю позже обвинили в убийстве.

В СИЗО старооскольчанка провела пять месяцев. Там у неё диагностировали психическое расстройство и нервный срыв, а также обострение хронической болезни.

Через два с половиной года девушку оправдали, но высшая инстанция отменила решение присяжных. Тогда Надежду отправили под домашний арест.

Позднее статью «убийство» в рамках дела Надежды Мирошкиной переквалифицировали на «убийство по неосторожности». Но санкции по данной статье истекли, поэтому в суде постановили прекратить уголовное преследование. Теперь все обвинения со старооскольчанки сняли.

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#Убийство#Новости Старого Оскола#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Трагедия#Уголовное преследование#Ася Дугнист#Рождество#Нож
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