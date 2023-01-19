С белгородки сняли обвинения в убийстве сестры после решений суда и присяжных

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В многодетной семье Старого Оскола в 2020 году произошла трагедия. Ссора сестёр во время рождественского застолья 7 января переросла в борьбу за жизнь. Так, старшая сестра в темноте схватила табуретку, а младшая — нож. Последнюю позже обвинили в убийстве.
В СИЗО старооскольчанка провела пять месяцев. Там у неё диагностировали психическое расстройство и нервный срыв, а также обострение хронической болезни.
Через два с половиной года девушку оправдали, но высшая инстанция отменила решение присяжных. Тогда Надежду отправили под домашний арест.
Позднее статью «убийство» в рамках дела Надежды Мирошкиной переквалифицировали на «убийство по неосторожности». Но санкции по данной статье истекли, поэтому в суде постановили прекратить уголовное преследование. Теперь все обвинения со старооскольчанки сняли.