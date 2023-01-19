Подаренный БИК Land Cruiser мэрии Белгорода вновь включили в список машин на ремонт

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Городская администрация вновь разместила тендер на оказание услуг по ремонту автомобилей. В этот раз в список попали машины следующих марок: Toyota, Ford, Renault, Volkswagen, Opel, ВАЗ, ГАЗ. Исполнителем контракта стал ИП Александр Ботвиновский. Максимальная цена контракта — 2,2 млн рублей.
В документах закупки прописаны 76 автомобилей. Из них:
Перечень работ для всех марок авто примерно одинаковый. Так, автомеханики должны проверить коробки передачи, провести компьютерную диагностику двигателей, отремонтировать электрооборудование, заменить масла, покрасить ряд мест, выровнять бампера и вмятины, а также провести химчистку салона. Отметим, что в документе не указано, на какие именно машины распространятся работы.
Срок исполнения контракта — до 30 декабря 2023 года.
Что касается Toyota Land Cruiser 200, то ранее автомобиль уже попадал в список машин на ремонт. До этого машину выставляли на аукцион за 6,6 млн рублей, однако покупателей не нашлось.
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