Подаренный БИК Land Cruiser мэрии Белгорода вновь включили в список машин на ремонт

Перечень работ для всех марок авто примерно одинаковый. Так, автомеханики должны проверить коробки передачи, провести компьютерную диагностику двигателей, отремонтировать электрооборудование, заменить масла, покрасить ряд мест, выровнять бампера и вмятины, а также провести химчистку салона. Отметим, что в документе не указано, на какие именно машины распространятся работы.