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Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Подаренный БИК Land Cruiser мэрии Белгорода вновь включили в список машин на ремонт

Сегодня, 10:06
Фото: 1MI
Соответствующий контракт появился на сайте госзакупок. Заказчик — администрация Белгорода.

Городская администрация вновь разместила тендер на оказание услуг по ремонту автомобилей. В этот раз в список попали машины следующих марок: Toyota, Ford, Renault, Volkswagen, Opel, ВАЗ, ГАЗ. Исполнителем контракта стал ИП Александр Ботвиновский. Максимальная цена контракта — 2,2 млн рублей.

В документах закупки прописаны 76 автомобилей. Из них:

  • Одна Toyota Land Cruiser 200, 2020 года выпуска и мощностью 249 лошадиных сил.
  • Девять Toyota Camry разных годов выпуска.
  • 12 Ford Focus и два Ford Mondeo.
  • 42 Renault Logan и один Renault Duster.
  • Пять Opel Vectra.
  • Один «Мультиван».
  • Две Niva Chevrolet.
  • Одна «Лада Веста».
  • А также три ГАЗа.

Перечень работ для всех марок авто примерно одинаковый. Так, автомеханики должны проверить коробки передачи, провести компьютерную диагностику двигателей, отремонтировать электрооборудование, заменить масла, покрасить ряд мест, выровнять бампера и вмятины, а также провести химчистку салона. Отметим, что в документе не указано, на какие именно машины распространятся работы.

Срок исполнения контракта — до 30 декабря 2023 года.

Что касается Toyota Land Cruiser 200, то ранее автомобиль уже попадал в список машин на ремонт. До этого машину выставляли на аукцион за 6,6 млн рублей, однако покупателей не нашлось.

Популярность у белгородцев элитный внедорожник приобрёл, когда его заметили в автопарке мэрии областного центра. Стало известно, что Land Cruiser передала городской администрации «Белгородская ипотечная корпорация» для неких «представительских целей».

Мэр Белгорода Юрий Галдун оценил внедорожник как «неплохой». Экс-глава администрации также заявил, что подарки он оценивает хорошо, а ситуацию не считает репутационным скандалом.

Land Cruiser мэрии Белгорода включили в список машин на ремонт
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