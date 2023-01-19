По ком звенит кедр? Что за секта анастасийцев, чьи следы нашли в саду под Белгородом

Несмотря на то, что названия всех этих книг крайне интересны, больше всего нас интересует книга «Знания, хранимые дольменами». Именно в ней Саврасов упоминает духов, чьи имена напоминают имена орков из вселенной The Elder Scrolls: Аргоз, Артазак, Ургуз, Уртаз, Урадон, Арказ, Аркан, Уруслан, Аргалакт. Каждый из них за что-то да отвечает. Например, господин Аркан знает всё о воде, а Украз — всё о «мире звуков».