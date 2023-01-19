По ком звенит кедр? Что за секта анастасийцев, чьи следы нашли в саду под Белгородом

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Не так давно губернатору Вячеславу Гладкову пожаловались жительница Прохоровки: по словам женщины, «Сад любви» раздавила сельхозтехника. А что это вообще за «сад» и почему там происходит любовь?
Заложили его ещё при Евгении Савченко. По задумке, на выделенной частнику территории молодожёны могут посадить саженец — чтобы таким образом ознаменовать начало своей счастливой и, безусловно, долгой совместной жизни. Но, как делится с нами официальная группа сада во «ВКонтакте», у посадки деревьев есть и практическое значение.
Вы создаёте семью. Семья ваша может быть крепкой и счастливой, если вам будут помогать ваши друзья — деревья, травы, цветы. Для этого нужно посадить деревья — три саженца: муж, жена, ваш будущий ребёнок. Если у вас свадьба летом — посадить весной. Если зимой — посадить осенью. Необходимо объяснить этим деревьям, зачем вы их сажаете.
группа «Сад Любви (Белгород)» во «ВКонтакте»
При этом отмечается, что посадка деревьев «безоплатна», а саженцы должны быть «не привитые». Проект, как утверждают организаторы, полностью некоммерческий.
«Сад Любви» находится в Прохоровском районе, возле хутора Васильев. Сейчас, к сожалению, он не может предоставить молодожёнам деревья — нужно приезжать со своими.
При этом вся информация о саде, по данным группы, взята из серии книг Саврасова «Знания Первоистоков». Упоминание Саврасова журналисты заметили и на стенде в саду.
Александр Саврасов — автор ряда книг с такими названиями, как «Знания, хранимые дольменами», «Йезей Крезтос и его исповедь», «Культ-Ура. Быль Руси», «Престольный солесвод» (в нескольких томах — «сводах»), «Азбокун», «Перун» и другие. Все книги входят в цикл «Знания Первоисточников».
Несмотря на то, что названия всех этих книг крайне интересны, больше всего нас интересует книга «Знания, хранимые дольменами». Именно в ней Саврасов упоминает духов, чьи имена напоминают имена орков из вселенной The Elder Scrolls: Аргоз, Артазак, Ургуз, Уртаз, Урадон, Арказ, Аркан, Уруслан, Аргалакт. Каждый из них за что-то да отвечает. Например, господин Аркан знает всё о воде, а Украз — всё о «мире звуков».
Но есть среди всей этой плеяды духов Уразов и Арказов дух с более привычным нам именем — Анастасия. Она отвечает за знания, как рожать «счастливых и божественных детей».
Беременной женщине желательно кушать овощи, фрукты, пить родниковую воду. Очень хорошо, если женщина будет общаться с деревьями, травой, цветами.
Только цветы, да и всё остальное, ни в коем случае нельзя срывать, ведь это убийство. Да и зачем цветы срывать — пусть они цветут и радуют других людей. Неважно, что ты не слышишь растения, они тебя слышат и разговаривают с тобой.
цитата из книги «Знания, хранимые дольменами»
Хорошие и правильные, на первый взгляд, мысли. Такого рода «знаниями первоисточников» наполнены все книги Саврасова. Продаются они свободно в интернете, там же можно найти их и бесплатно в открытом доступе. При этом отзывы в магазинах на произведения Саврасова — исключительно положительные.
В 2014 году в Белгороде прошёл четвёртый международный фестиваль «Звенящие кедры». По данным организаторов, помогло в проведении правительство региона. Оно же и приняло закон «О родовых поместьях» — после прочтения книг Владимира Мегре. На фестивале выступил и экс-губернатор Евгений Савченко. По крайней мере, так написано на официальном сайте фестиваля.
Мы сегодня видим великое начало строительства нового пространства, новой цивилизации, где нет богатых, нет бедных, где любви больше! Человек, который изменил сознание и продолжает его менять. Мы прошли, мы же убедились, насколько здесь много светлых людей. Владимир Николаевич, нижайший вам поклон, вы заслужили того, чтобы о вас помнили на века.
Евгений Савченко, цитата с сайта «Фонд Анастасия»
Владимир Мегре — основатель религиозного движения «Звенящие кедры России» (ЗКР). Его последователей называют себя «анастасийцами» — в честь некой девушки Анастасии, волшебницы из сибирской тайги, хранящей знания «ведрусов». По словам Мегре, женщина умеет левитировать, перемещать предметы силой мысли и даже проникать в мысли чужие.
Своей целью анастасийцы ставят возрождение родовых поместий на территории России, а своим символом считают кедр. Причём, чем тот старше, тем лучше: самые старые особи способны, по словам анастасийцев, издавать «тихий звон», сигнализирующий о накопленной за многие годы в стволе космической энергии.
Приезжали анастасийцы в Белгородскую область и до фестиваля. Причём посещал регион лично Мегре — его прекрасно видно на сцене вместе с экс-замом экс-спикера нашей облдумы Валерием Сергачёвым. Позади мужчин растянули плакат с церквями и памятником князю Владимиру, которого в комментариях вероятные последователи движения окрестили «мужиком с крестом».
По итогам международной научно — практической конференции «Тоталитарные секты — угроза ХХI века» секту ЗКР признали одним из «наиболее известных и опасных современные деструктивных культов» современной России.
«Российская газета» в 2006 написала статью, посвящённую деятельности анастасийцев под Владимиром. Журналисты утверждали, что проживающие в «родовых поместьях» дети не ходят в школу и не получают квалифицированной медицинской помощи.
Дети оказываются заложниками этой «игры». Они фактически лишены возможности посещать школы и больницы, живут в суровых полевых условиях.
«Российская газета»
По мнению кандидата исторических наук Федотовой, во Владимирской области анастасийцы осуществляли «псевдорелигиозный план»: они скупали земли сельхозназначения, застраивали их и перепродавали по спекулятивным ценам.
Аналогичным образом считает доктор исторических наук и член государственной религиоведческой экспертизы Александр Ярков:
Ведь не обращают внимания доверчивые, что «в страну дураков» комфортабельные поезда ездят регулярно, да вот приходит оттуда все больше людей почему-то пешком и в обносках.
В Белгородской же области анастасийцы, судя по всему, действуют теперь не так открыто. На странице Мегре упоминаний региона после 2014 года нет, да и «Сад Любви», созданный под влиянием анастасийца Саврасова, случайно был подавлен строительной техникой. Случайно ли?
Отметим, что бывшие депутаты облдумы, в том числе Сергачёв, ранее уже попали в скандал с другой эзотерической книгой — «Евангелие от Елизаветы». Областная прокуратура через суд требует признать экстремистскими материалы, которые цитировал в своей книге «Потрясение» Евгений Савченко.
Дух Анастасии встречается в творчестве Саврасова довольно часто. В той же книге о дольменах он пишет, что «рожать нужно, как учит Анастасия в книгах Мегре».
А кто такой Мегре?