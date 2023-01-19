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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Нового мэра Белгорода после выборов отвели в храм и подарили ему икону

Сегодня, 14:09
Фото: пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии
Митрополит Иоанн напомнил Валентину Демидову об ответственности за горожан, рассказали в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии. Молебное пение и передача иконы прошли в Смоленском соборе.

17 января Валентина Демидова избрали новым мэром Белгорода. За него на заседании внеочередной сессии горсовета проголосовали 33 депутата из 36.

После этого, уже будучи мэром, Валентин Демидов отправился в Смоленский собор. Там митрополит Иоанн благословил его на труды. Владыка призвал Демидова помнить об ответственности за жителей Белгорода.

По окончании молебного пения новому мэру подарили икону небесного покровителя Белгорода — святителя Иоасафа.

Прислушался ли Валентин Демидов к митрополиту Иоанну, мы узнаем позже. Для этого есть список обещаний, которые Демидов пообещал выполнить на посту мэра. Акцентировал внимание глава областного центра на развитии экономики, образования, безопасности, строительстве дорог и других сферах. Мы подготовили объёмный материал со всеми обещаниями Валентина Демидова — есть с чем сверяться.

Фото: пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии
Что пообещал сделать на посту мэра Белгорода Валентин Демидов
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#Новости Белгорода#Религия#Белгород#Валентин Демидов#Митрополит иоанн#Смоленский собор#Мэр белгорода#Ася Дугнист#Город#Икона#Молебное пение
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