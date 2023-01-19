Нового мэра Белгорода после выборов отвели в храм и подарили ему икону

Прислушался ли Валентин Демидов к митрополиту Иоанну, мы узнаем позже. Для этого есть список обещаний, которые Демидов пообещал выполнить на посту мэра. Акцентировал внимание глава областного центра на развитии экономики, образования, безопасности, строительстве дорог и других сферах. Мы подготовили объёмный материал со всеми обещаниями Валентина Демидова — есть с чем сверяться.