Нового мэра Белгорода после выборов отвели в храм и подарили ему икону

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
17 января Валентина Демидова избрали новым мэром Белгорода. За него на заседании внеочередной сессии горсовета проголосовали 33 депутата из 36.
После этого, уже будучи мэром, Валентин Демидов отправился в Смоленский собор. Там митрополит Иоанн благословил его на труды. Владыка призвал Демидова помнить об ответственности за жителей Белгорода.
По окончании молебного пения новому мэру подарили икону небесного покровителя Белгорода — святителя Иоасафа.
Прислушался ли Валентин Демидов к митрополиту Иоанну, мы узнаем позже. Для этого есть список обещаний, которые Демидов пообещал выполнить на посту мэра. Акцентировал внимание глава областного центра на развитии экономики, образования, безопасности, строительстве дорог и других сферах. Мы подготовили объёмный материал со всеми обещаниями Валентина Демидова — есть с чем сверяться.