Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Над Брянской областью сработала система ПВО. ВСУ атаковали Унечский район в ночь на 19 января. По данным главы региона Александра Богомаза, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работали оперативные службы.
Какие именно населённые пункты попали под обстрел, губернатор не уточнил. С его слов, ПВО успешно отразила атаку и сбила выпущенные ракеты.
2 января под обстрелом был Климовский район Брянской области. В результате происшествия начался пожар и пропало электричество. Как тогда уточнил Александр Богомаз, украинский беспилотник ударил по объекту энергоснабжения.