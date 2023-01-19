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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Над Брянской областью сработала система ПВО

Сегодня, 07:06
Фото: 1MI
фото тематическое
В ночь на 19 января ВСУ нанесли удар по Унечскому району. Разрушений и пострадавших нет, сообщают «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
Сюжет
Обстрел

Над Брянской областью сработала система ПВО. ВСУ атаковали Унечский район в ночь на 19 января. По данным главы региона Александра Богомаза, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работали оперативные службы.

Какие именно населённые пункты попали под обстрел, губернатор не уточнил. С его слов, ПВО успешно отразила атаку и сбила выпущенные ракеты.

2 января под обстрелом был Климовский район Брянской области. В результате происшествия начался пожар и пропало электричество. Как тогда уточнил Александр Богомаз, украинский беспилотник ударил по объекту энергоснабжения.

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#Наталья Корявых#Происшествия#Обстрел#Брянская область#Обстрел ВСУ#Ракета#Работа ПВО#СВО#Александр Богомаз
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