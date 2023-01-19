На 11 улицах Белгорода стартовал аварийный ямочный ремонт

На этой неделе в Белгороде коммунальщики занялись дорогами сразу на 11 улицах. Сейчас убирают ямы, а основной ремонт дорожного полотна начнётся уже после потепления, весной. Среднесуточная температура воздуха должна быть от +5 °С.