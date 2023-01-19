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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

На 11 улицах Белгорода стартовал аварийный ямочный ремонт

Сегодня, 11:44
Фото: мэрия Белгорода
Когда потеплеет, дорожники приступят к основному ремонту, сообщили в мэрии областного центра. Всего за год планируют отремонтировать 36,5 тыс. «квадратов» дороги.

На этой неделе в Белгороде коммунальщики занялись дорогами сразу на 11 улицах. Сейчас убирают ямы, а основной ремонт дорожного полотна начнётся уже после потепления, весной. Среднесуточная температура воздуха должна быть от +5 °С.

Ямочный ремонт уже начали на улицах Чичерина, Первомайской, Калинина, Маяковского, Северодонецкой, Заслонова, Студенческой, Корочанской, Степной, а также на Промышленном проезде и Народном бульваре. Ямы заливают литой асфальтобетонной смесью, которую можно использовать при температуре от -10 °С до +5 °С.

Процесс ремонта проходит следующим образом: формируются ровные грани ямы, рабочие ведут обработку сжатым воздухом — это избавляет от воды и мусора внутри. После этого подготовленную смесь разогревают до 200-250 °С и вносят на участок.

Планируют отремонтировать в Белгороде в этом году ориентировочно 36,5 тыс. «квадратов» дорог.

В Белгородской области по нацпроекту отремонтируют 96,4 км дорог
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#Ася Дугнист#Город#Новости Белгорода#Белгород#Ямочный ремонт#Ремонт дорог#Ремонт улиц
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