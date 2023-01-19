На 11 улицах Белгорода стартовал аварийный ямочный ремонт

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
На этой неделе в Белгороде коммунальщики занялись дорогами сразу на 11 улицах. Сейчас убирают ямы, а основной ремонт дорожного полотна начнётся уже после потепления, весной. Среднесуточная температура воздуха должна быть от +5 °С.
Ямочный ремонт уже начали на улицах Чичерина, Первомайской, Калинина, Маяковского, Северодонецкой, Заслонова, Студенческой, Корочанской, Степной, а также на Промышленном проезде и Народном бульваре. Ямы заливают литой асфальтобетонной смесью, которую можно использовать при температуре от -10 °С до +5 °С.
Процесс ремонта проходит следующим образом: формируются ровные грани ямы, рабочие ведут обработку сжатым воздухом — это избавляет от воды и мусора внутри. После этого подготовленную смесь разогревают до 200-250 °С и вносят на участок.
Планируют отремонтировать в Белгороде в этом году ориентировочно 36,5 тыс. «квадратов» дорог.