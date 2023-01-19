Место Гаврилова в Белгородской областной думе заняла инженер из Губкина

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В состав белгородской областной думы вошла Ольга Сотникова. Она заняла место депутата от ЛДПР Николая Гаврилова, который сложил полномочия досрочно. Сотникова также будет представлять интересы указанной партии.
Как уточнил председатель облдумы Юрий Клепиков, 19 января он вручил новому депутату удостоверение и нагрудный знак. Известно, что Сотникова вошла в комитет по строительству, ЖКХ и транспорту.
Ольга Сотникова родилась 24 сентября 1977 года в Губкине. В 2010 году она окончила Московский государственный открытый университет. Работает женщина инженером по охране труда и промышленной безопасности в ООО «Строитель» в Губкине.
Напомним, Николай Гаврилов сложил свои полномочия в декабре. Ранее его избрали по единому избирательному округу от Белгородского регионального отделения политической партии ЛДПР.