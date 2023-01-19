Mash: бойцы войск ПВО в Белгородской области научились обманывать HIMARS

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В Сети сообщают о смекалке военнослужащих в Белгородской области. Бойцы, отвечающие за ПВО, изучили расписание американских спутников-шпионов и после полёта одного из таких передвинули технику.
ВСУ передали данные со спутников, после чего они выпустили 11 ракет по указанным координатам, но не получили никаких результатов. В итоге техника не пострадала, а личный состав оказался цел.
Накануне ПВО сработала над Красногвардейским районом. Разрушений и пострадавших не было.