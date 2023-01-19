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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Mash: бойцы войск ПВО в Белгородской области научились обманывать HIMARS

Сегодня, 12:40
Фото: 1MI
Военнослужащие изучили расписание американских спутников-шпионов и после полёта одного из таких передвинули технику. Её, как и личный состав, благодаря этому удалось полностью сохранить, сообщает Telegram-канал Mash.

В Сети сообщают о смекалке военнослужащих в Белгородской области. Бойцы, отвечающие за ПВО, изучили расписание американских спутников-шпионов и после полёта одного из таких передвинули технику.

ВСУ передали данные со спутников, после чего они выпустили 11 ракет по указанным координатам, но не получили никаких результатов. В итоге техника не пострадала, а личный состав оказался цел.

Накануне ПВО сработала над Красногвардейским районом. Разрушений и пострадавших не было.

Над Брянской областью сработала система ПВО
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#Наталья Корявых#Спецоперация#Операция на Украине#Белгородская область#Военные#Пво
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