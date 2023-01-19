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Posted Сегодня, 15:00

Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Кто стал лучшим IT-работодателем России по итогам 2022 года

Сегодня, 15:00
Фото: 1MI
Рейтинг составил сервис «Хабр Карьера». Компании оценивали по различным критериям. В десятку попали лучшие фирмы, которые получили публичную оценку от сотрудников.

Площадка по поиску работы в IТ-компаниях «Хабр Карьера» опубликовала рейтинг компаний, которые стали лучшими IT-работодателями России по итогам 2022 года.

Сервис оценок запустили в 2018 году. С его помощью сотрудники могут оценивать работодателей и писать развёрнутые комментарии об особенностях работы. Как только компания набирает нужное количество оценок за год, в её профиле появляется общая публичная оценка и она может участвовать в ежегодном рейтинге лучших IТ-работодателей.

По итогам 2022 года сотрудники оценивали фирмы по рабочим задачам, технологиям, уровню заработной платы, наполнению социального пакета, возможностям карьерного роста и другим условиям труда.

В десятку лучших попали такие фирмы как «Ланит», «Тензор» и другие. А единственной компанией из отрасли телекоммуникаций в топе лучших  IT-работодателей стала компания МТС.

Итоги рейтинга по ссылке.

#Алина Харина
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