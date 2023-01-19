Кто стал лучшим IT-работодателем России по итогам 2022 года

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Площадка по поиску работы в IТ-компаниях «Хабр Карьера» опубликовала рейтинг компаний, которые стали лучшими IT-работодателями России по итогам 2022 года.
Сервис оценок запустили в 2018 году. С его помощью сотрудники могут оценивать работодателей и писать развёрнутые комментарии об особенностях работы. Как только компания набирает нужное количество оценок за год, в её профиле появляется общая публичная оценка и она может участвовать в ежегодном рейтинге лучших IТ-работодателей.
По итогам 2022 года сотрудники оценивали фирмы по рабочим задачам, технологиям, уровню заработной платы, наполнению социального пакета, возможностям карьерного роста и другим условиям труда.
В десятку лучших попали такие фирмы как «Ланит», «Тензор» и другие. А единственной компанией из отрасли телекоммуникаций в топе лучших IT-работодателей стала компания МТС.
Итоги рейтинга по ссылке.