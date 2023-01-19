Кто стал лучшим IT-работодателем России по итогам 2022 года

Сервис оценок запустили в 2018 году. С его помощью сотрудники могут оценивать работодателей и писать развёрнутые комментарии об особенностях работы. Как только компания набирает нужное количество оценок за год, в её профиле появляется общая публичная оценка и она может участвовать в ежегодном рейтинге лучших IТ-работодателей.