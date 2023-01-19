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Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Кто имеет право на бесплатный и льготный проезд в 2023 году в Белгородской области

Сегодня, 06:41
Фото: 1MI
Бесплатный проезд для жителей региона не предусмотрен. Об этом «Бел.Ру» сообщили в областном правительстве. При этом есть льготники, которым положены скидки. Подробнее — в материале.

Льготный проезд в 2023 году в Белгородской области

По официальной информации, бесплатный проезд по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) региональным законодательством не предусмотрен.

Льготный проезд в 2023 году в Белгородской области

Согласно региональному постановлению, право на льготный проезд имеют:

  • пенсионеры;
  • сёстры милосердия Красного Креста, обслуживающие тяжелобольных, престарелых и одиноких граждан;
  • сопровождающие при проезде инвалидов первой группы или детей-инвалидов;
  • ветераны труда, ветераны военной службы при достижении ими пенсионного возраста, дающего право на пенсию по старости;
  • ветераны боевых действий;
  • ветераны Великой Отечественной войны;
  • реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
  • граждане из подразделений особого риска;
  • труженики тыла;
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы, ветеранов боевых действий, инвалидов Великой Отечественной войны;
  • инвалиды;
  • граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы;
  • граждане Российской Федерации, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
  • граждане Российской Федерации, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
  • граждане предпенсионного возраста (возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению страховой пенсии по старости);
  • лица, награждённые нагрудным знаком «Почётный донор СССР» или «Почётный донор России».

Документы для оформления льготного проезда

Белгородцы, которые имеют право на льготный проезд, должны обратиться в МФЦ и представить следующие документы:

  • заявление;
  • номер банковской карты, посредством которой будет оплачиваться проезд;
  • согласие на обработку персональных данных;
  • документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации;
  • документы, подтверждающие факт проживания (пребывания) заявителя в Белгородской области (паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту пребывания);
  • документы, подтверждающие наличие права льготного проезда (в зависимости от категории льготополучателя).

Льготники в Белгородской области

По данным на 11 января 2023 года, единый социальный проездной билет оформили 121 424 жителя региона, а пользуются льготными поездками 101 996 человек.

 

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