Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
По официальной информации, бесплатный проезд по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) региональным законодательством не предусмотрен.
Льготный проезд в 2023 году в Белгородской области
Согласно региональному постановлению, право на льготный проезд имеют:
Белгородцы, которые имеют право на льготный проезд, должны обратиться в МФЦ и представить следующие документы:
По данным на 11 января 2023 года, единый социальный проездной билет оформили 121 424 жителя региона, а пользуются льготными поездками 101 996 человек.