Как подобрать цифровое пианино

Posted Вчера, 07:06
Published Вчера, 07:06
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Цифровое пианино имитирует молоточковый механизм, это приближает его по звучанию к игре на акустическом фортепьяно, только функцию струн выполняют специальные датчики.
Для достижения более естественного звучания в таких линейках цифровых инструментов как Casio Privia применяют эту технику имитации. Инструменты, входящие в этот модельный ряд, пользуются большой популярностью среди покупателей. Обусловлено это отличными акустическими характеристиками при сравнительно низкой цене. У данного инструмента, как и у акустического аналога, имеется 88 клавиш и 3 уровня чувствительности. Мощность звука зависит от усилия, приложенного при нажатии клавиши. На ozon.ru можно выбрать и приобрести любую модель из этой серии, а также стойку nux npk 10.
На какие критерии стоит обращать внимание при выборе инструмента
В первую очередь стоит учесть такой параметр как полифония. Это число одновременно звучащих нот. От этой характеристики будет зависеть реалистичность воспроизводимой мелодии. Современные цифровые инструменты обладают полифонией от 32 до 256 голосов. Однако если пианино приобретается для обучения достаточно полифонии в 64 голоса. Для более профессиональной игры лучше выбирать инструмент от 128 голосов и более.
От динамиков будет зависеть качество звучания. Для применения в домашних условиях достаточно мощности динамиков в 10-20 Вт. Для игры в больших помещениях и залах подключают внешние усилители. Чтобы своей игрой не мешать домочадцам, можно использовать гарнитуру. При выборе наушников необходимо обращать внимание на размер разъема, в большинстве моделей он составляет 6.3 мм.
К дополнительным функциям относятся:
Для классической игры дополнительные функции необязательны, в основном их используют для записи аранжировок и оркестровок.
Переносные цифровые пианино
Переносной тип данного инструмента имеет вид клавиатуры, расположенной на отдельной стойке. Это компактный вариант для игры в различных местах. Его удобно транспортировать, а для работы не нужны розетки, так как большинство моделей может работать от батарей. Переносное пианино имеет более компактные размеры. Его удобно брать с собой для репетиции или выступления. Кроме самого инструмента понадобится стойка, банкетка и наушники для занятий в любое время. Если вы приобретаете комплект для обучения ребенка, стоит обращать внимание на возможность регулировки высоты банкетки.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что цифровые инструменты выступают достойной альтернативой их акустическим аналогам.
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