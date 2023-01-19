Дети участников СВО и из приграничья: кто первым отправится на отдых в Крыму

Власти заявили о том, что будет прозрачный механизм отбора заявок на отдых в санаторий. По народной инициативе в первую смену хотят отправить детей из приграничных территорий региона и тех, чьи отцы участвуют в спецоперации. Губернатор Вячеслав Гладков посчитал такое решение правильным.