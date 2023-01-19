Дети участников СВО и из приграничья: кто первым отправится на отдых в Крыму

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В 2023 году в Евпатории после капремонта должны сдать санаторий «Бригантина Белогорья». Область потратит на его ремонт 1,8 млрд рублей. Проект обновлённого лагеря можно посмотреть в нашем материале.
Власти заявили о том, что будет прозрачный механизм отбора заявок на отдых в санаторий. По народной инициативе в первую смену хотят отправить детей из приграничных территорий региона и тех, чьи отцы участвуют в спецоперации. Губернатор Вячеслав Гладков посчитал такое решение правильным.
Помимо «Бригантины», до конца 2023 года планируется закончить проект и изготовление техзадания для строительства пяти лагерей — уже на территории Белгородской области. Так, в ближайшие годы в регионе могут появиться: