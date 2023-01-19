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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Дети участников СВО и из приграничья: кто первым отправится на отдых в Крыму

Сегодня, 11:23
Фото: мэрия Белгорода

Стало известно, кого отправят в первую очередь в лагерь «Бригантина Белогорья»

Отдохнуть после его капремонта в Крыму можно будет уже в этом году. В Белгородской области тем временем спроектируют пять новых лагерей разных направленностей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Дети

В 2023 году в Евпатории после капремонта должны сдать санаторий «Бригантина Белогорья». Область потратит на его ремонт 1,8 млрд рублей. Проект обновлённого лагеря можно посмотреть в нашем материале.

Власти заявили о том, что будет прозрачный механизм отбора заявок на отдых в санаторий. По народной инициативе в первую смену хотят отправить детей из приграничных территорий региона и тех, чьи отцы участвуют в спецоперации. Губернатор Вячеслав Гладков посчитал такое решение правильным.

Помимо «Бригантины», до конца 2023 года планируется закончить проект и изготовление техзадания для строительства пяти лагерей — уже на территории Белгородской области. Так, в ближайшие годы в регионе могут появиться:

  • круглогодичный спортивный лагерь «Альтаир» в Белгороде;
  • этнографический лагерь в Прохоровке;
  • два военно-патриотических лагеря в Прохоровке и Новом Осколе;
  • лагерь в Шебекинском округе с языковой и цифровой направленностью.
Детей военнослужащих предложили включить в первую смену лагеря «Бригантина Белогорья»
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#Ася Дугнист#Детский лагерь#Бригантина Белогорья#Санаторий Бригантина#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин#Белгородская область#Крым#Общество#Дети
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