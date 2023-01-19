Денис Буцаев призвал прекратить сбрасывать отходы в канализацию

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Российский экологический оператор (РЭО) уже подготовил соответствующую инициативу и намерен обратиться с ней в Министерство строительства и ЖКХ России.
В соответствии с инициативой Минстрой должен заняться разработкой норм, направленных на предотвращение сброса мусора в канализацию. За негативные последствия таких действий для нарушителей должна быть предусмотрена ответственность, сообщает издание newsnn.ru.
«Отходы собираются в крупные кучи и перекрывают путь сточным водам, поэтому происходит закупорка трубопровода. Это приводит к дополнительным издержкам», — пояснил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Представители оператора уточнили, что собрать информацию о канализационных засорах достаточно просто. Вся она аккумулирована диспетчерскими службами водоканалов.
В Липецке в течение 2022 года было зафиксировано более восьми тысяч случаев канализационных засоров. Коммунальщики достали из колодцев и коллекторов свыше ста тонн мусора, выброшенного жителями города в унитазы. Разный мусор становится причиной засоров в Перми. Ежегодно в коммунальные службы города поступает более пяти тысяч обращений о забившейся канализации. Причем из колодцев и коллекторов извлекается не только бытовой мусор, но и крупногабаритные отходы. Более тысячи тонн мусора за 2022 год оказалось и на очистных сооружениях канализации в Тюмени.
Компания «РЭО» работает над созданием механизма сокращения отходообразования и развития инфраструктуры утилизации и использования вторичных ресурсов в производственных процессах. В частности, речь идет о реформе РОП.
Оператор занимается и инвестициями в инфраструктуру. Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, в прошлом году в эксплуатацию было введено более тридцати предприятий. В то же время он отметил, что мусор необходимо сортировать, выбрасывая в контейнеры для вторичного сырья и смешанных отходов. Только в этом случае они попадут на предприятия по утилизации.