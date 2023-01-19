Денис Буцаев призвал прекратить сбрасывать отходы в канализацию

В Липецке в течение 2022 года было зафиксировано более восьми тысяч случаев канализационных засоров. Коммунальщики достали из колодцев и коллекторов свыше ста тонн мусора, выброшенного жителями города в унитазы. Разный мусор становится причиной засоров в Перми. Ежегодно в коммунальные службы города поступает более пяти тысяч обращений о забившейся канализации. Причем из колодцев и коллекторов извлекается не только бытовой мусор, но и крупногабаритные отходы. Более тысячи тонн мусора за 2022 год оказалось и на очистных сооружениях канализации в Тюмени.