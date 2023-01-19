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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Денис Буцаев призвал прекратить сбрасывать отходы в канализацию

Сегодня, 13:23
Фото: pxhere.com
Выбрасывать бытовые и пищевые отходы в коммунальные сети могут запретить на законодательном уровне. Это вызвано частыми обращениями граждан по поводу канализационных засоров. Как правило, такие проблемы случаются в жилых домах, где трубопроводы забиваются крупным мусором.

Российский экологический оператор (РЭО) уже подготовил соответствующую инициативу и намерен обратиться с ней в Министерство строительства и ЖКХ России.

В соответствии с инициативой Минстрой должен заняться разработкой норм, направленных на предотвращение сброса мусора в канализацию. За негативные последствия таких действий для нарушителей должна быть предусмотрена ответственность, сообщает издание newsnn.ru.

«Отходы собираются в крупные кучи и перекрывают путь сточным водам, поэтому происходит закупорка трубопровода. Это приводит к дополнительным издержкам», — пояснил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Представители оператора уточнили, что собрать информацию о канализационных засорах достаточно просто. Вся она аккумулирована диспетчерскими службами водоканалов.

В Липецке в течение 2022 года было зафиксировано более восьми тысяч случаев канализационных засоров. Коммунальщики достали из колодцев и коллекторов свыше ста тонн мусора, выброшенного жителями города в унитазы. Разный мусор становится причиной засоров в Перми. Ежегодно в коммунальные службы города поступает более пяти тысяч обращений о забившейся канализации. Причем из колодцев и коллекторов извлекается не только бытовой мусор, но и крупногабаритные отходы. Более тысячи тонн мусора за 2022 год оказалось и на очистных сооружениях канализации в Тюмени.

Компания «РЭО» работает над созданием механизма сокращения отходообразования и развития инфраструктуры утилизации и использования вторичных ресурсов в производственных процессах. В частности, речь идет о реформе РОП.

Оператор занимается и инвестициями в инфраструктуру. Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, в прошлом году в эксплуатацию было введено более тридцати предприятий. В то же время он отметил, что мусор необходимо сортировать, выбрасывая в контейнеры для вторичного сырья и смешанных отходов. Только в этом случае они попадут на предприятия по утилизации.

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