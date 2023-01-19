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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

«Чтобы не сыпалось»: переход на «Соколе» в Белгороде починили

Сегодня, 15:07
Фото: Telegram-канал «Уютный Белгород»

Подземный переход на «Соколе» в Белгороде починили после обращений горожан

Жизнь подземному переходу на остановке «Сокол» продлили. Внешний вид однако всё равно оставляет желать лучшего.

Жизнь подземному переходу на остановке «Сокол» в Белгороде продлили. Небольшой ремонт провело Белгорблагоустройство.

Как отметили представители БГБ, теперь оттуда «не валится всякая ерунда» и сосульки во время мороза не свисают. Впрочем, внешний вид всё равно оставляет желать лучшего. В БГБ пообещали разобраться с этим позже.

Напомним, белгородцы жаловались на плачевное состояние подземки. Горожане опасались, что переход может просто рухнуть.

«Вот-вот рухнет»: белгородцы показали состояние подземного перехода на «Соколе»
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Подземный переход
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