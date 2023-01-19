«Чтобы не сыпалось»: переход на «Соколе» в Белгороде починили

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Жизнь подземному переходу на остановке «Сокол» в Белгороде продлили. Небольшой ремонт провело Белгорблагоустройство.
Как отметили представители БГБ, теперь оттуда «не валится всякая ерунда» и сосульки во время мороза не свисают. Впрочем, внешний вид всё равно оставляет желать лучшего. В БГБ пообещали разобраться с этим позже.
Напомним, белгородцы жаловались на плачевное состояние подземки. Горожане опасались, что переход может просто рухнуть.