БФТ-Холдинг — итоги юбилейного года

«В Команде БФТ уже более 2000 специалистов в 94 городах России и мы не останавливаемся. В 2023 году совместно с нашими Клиентами и Партнерами мы продолжим реализовывать нашу Миссию — придумывать принципиально новые подходы и создавать для своих Клиентов лучшие цифровые решения», — поделился Александр Моносов, генеральный директор БФТ-Холдинга.



Наиболее значимые события, масштабные проекты, победы в отраслевых конкурсах уже ждут вас на итоговой странице. Переходите по ссылке.