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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

БФТ-Холдинг — итоги юбилейного года

Сегодня, 15:12
Фото: БФТ-Холдинг
В 2022 году БФТ исполнилось 25 лет. Наиболее значимые события юбилейного года — масштабные проекты для крупнейших федеральных ведомств, победы в отраслевых конкурсах, рост Команды свыше 2000 сотрудников.

Проекты для Федеральных  Заказчиков

  • Социальное Казначейство — создание Единой цифровой платформы в социальной сфере, обеспечение консолидации и нормализации исторических данных, запуск Витрин НСУД по 12 видам сведений;
  • Фонд социального страхования (ФСС) — обеспечение эксплуатации текущих информационных систем Фонда, перевод электронных листков нетрудоспособности и системы выплаты пособий в формат Социального казначейства;
  • Труд и занятость — развитие Единой цифровой платформы Роструда «Работа России», запуск «Службы занятости населения 2.0» для всей страны, интеграция с НСУД;
  • Росреестр — разработка Единой платформы Национальной системы пространственных данных;
  • Минцифры России — развитие Единой информационной платформы Национальной системы управления данными (НСУД);
  • Витрины данных НСУД в МВД России (для приложения «Госуслуги авто»), Минфин России, Федеральное казначейство, Росстат, ПФР, Минцифры России, Рослесхоз, Рособрнадзор и ОАО «РЖД».

Во всех федеральных проектах БФТ выступает лидером работы единой команды с другими компаниями Группы Ростелеком — РТК ЦОД, СОЛАР и РТЛабс, предоставляя Заказчикам законченное решение, включающее в себя проектирование бизнес-процессов, изменяемых в связи с новым цифровым подходом, разработку необходимых проектов НПА, прикладное программное обеспечение, программно-аппаратную инфраструктуру (в том числе в ГЕОП), информационную безопасность, канальную инфраструктуру и интеграцию с инфраструктурой электронного правительства.

Региональные проекты

Реализовано более 360 проектов в Камчатском крае, Омской, Амурской, Белгородской, Тюменской, Липецкой, Воронежской и Ленинградской областях, городах Ставрополь, Санкт-Петербург и Москва — всего в 80 регионах России.

Ключевые направления региональных проектов:

  • управление закупочным процессом в рамках 223-ФЗ (БФТ.Закупки)
  • мониторинг реализации региональных проектов (БФТ.Нацпроекты)
  • работа с государственными социальными заказами (БФТ.Соцзаказ)
  • централизованный учёт управления объектами земельно-имущественного комплекса (БФТ.Имущество и БФТ.Управление активами)
  • централизованное ведение бухгалтерского учета учреждений регионального и муниципального уровней
  • Централизованная работа с данными
    • хранение и распространение справочников — БФТ.еНСИ
    • хранение и распространение электронных документов — БФТ.еАрхив
    • интеграция данных — БФТ.Хранилище
    • интеграция приложений — БФТ.Платформа
    • обеспечение доступа к данным в онлайн — Витрины НСУД

Участие в профессиональных мероприятиях и отраслевых конкурсах

По итогам участия в крупнейших профильных мероприятиях БФТ вошла в ТОП-5 крупнейших поставщиков собственных ИТ-решений из реестра отечественного ПО по версии TAdviser, в ТОП-10 крупнейших поставщиков ИТ-решений для госсектора в рейтинге CNews, стала лауреатом национальной премии «Приоритет-2022», завоевала первые места на Национальном конкурсе ИТ-решений «ПРОФ-IT.Инновация» и в конкурсе «1С: Проект года».

Клиенты БФТ также заняли первые места: премия «Проф-ИТ», Рейтинг оценки качества управления общественными финансами Минфина России, Национальный рейтинг прозрачности закупок-2022.

«В Команде БФТ уже более 2000 специалистов в 94 городах России и мы не останавливаемся. В 2023 году совместно с нашими Клиентами и Партнерами мы продолжим реализовывать нашу Миссию — придумывать принципиально новые подходы и создавать для своих Клиентов лучшие цифровые решения», — поделился Александр Моносов, генеральный директор БФТ-Холдинга.

Наиболее значимые события, масштабные проекты, победы в отраслевых конкурсах уже ждут вас на итоговой странице. Переходите по ссылке.

Реклама. bftcom.com

#Алина Харина
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