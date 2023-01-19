БФТ-Холдинг — итоги юбилейного года

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Проекты для Федеральных Заказчиков
Во всех федеральных проектах БФТ выступает лидером работы единой команды с другими компаниями Группы Ростелеком — РТК ЦОД, СОЛАР и РТЛабс, предоставляя Заказчикам законченное решение, включающее в себя проектирование бизнес-процессов, изменяемых в связи с новым цифровым подходом, разработку необходимых проектов НПА, прикладное программное обеспечение, программно-аппаратную инфраструктуру (в том числе в ГЕОП), информационную безопасность, канальную инфраструктуру и интеграцию с инфраструктурой электронного правительства.
Региональные проекты
Реализовано более 360 проектов в Камчатском крае, Омской, Амурской, Белгородской, Тюменской, Липецкой, Воронежской и Ленинградской областях, городах Ставрополь, Санкт-Петербург и Москва — всего в 80 регионах России.
Ключевые направления региональных проектов:
Участие в профессиональных мероприятиях и отраслевых конкурсах
По итогам участия в крупнейших профильных мероприятиях БФТ вошла в ТОП-5 крупнейших поставщиков собственных ИТ-решений из реестра отечественного ПО по версии TAdviser, в ТОП-10 крупнейших поставщиков ИТ-решений для госсектора в рейтинге CNews, стала лауреатом национальной премии «Приоритет-2022», завоевала первые места на Национальном конкурсе ИТ-решений «ПРОФ-IT.Инновация» и в конкурсе «1С: Проект года».
Клиенты БФТ также заняли первые места: премия «Проф-ИТ», Рейтинг оценки качества управления общественными финансами Минфина России, Национальный рейтинг прозрачности закупок-2022.
«В Команде БФТ уже более 2000 специалистов в 94 городах России и мы не останавливаемся. В 2023 году совместно с нашими Клиентами и Партнерами мы продолжим реализовывать нашу Миссию — придумывать принципиально новые подходы и создавать для своих Клиентов лучшие цифровые решения», — поделился Александр Моносов, генеральный директор БФТ-Холдинга.
Наиболее значимые события, масштабные проекты, победы в отраслевых конкурсах уже ждут вас на итоговой странице. Переходите по ссылке.
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