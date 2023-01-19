«Белогорье» обыграло красноярский «Енисей» в матче чемпионата России

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В матче 18-го тура чемпионата России «Белогорье» выиграло у «Енисея» в Красноярске. Гости вели во всех трёх партиях. Для белгородцев это седьмая подряд победа.
Начало матча у хозяев не задалось. «Львы» обыграли соперника в первом сете со счётом 25:22.
Вторая партия для белгородцев сложилась ещё легче — они выиграли со счётом 25:18. Третий сет завершился также в пользу белгородской команды — 26:24.
Самым результативным игроком стал Мохамед Аль Хачдади, набравший 20 очков.
Следующий матч чемпионата состоится 22 января. «Белогорье» сыграет с «Нефтяником» из Оренбурга. Состоится встреча команд в Туле.