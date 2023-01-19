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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

«Белогорье» обыграло красноярский «Енисей» в матче чемпионата России

Сегодня, 07:57
Фото: belogorievolley.ru
Белгородские «львы» одержали седьмую победу подряд. Белгородцы вели во всех трёх партиях, сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.

В матче 18-го тура чемпионата России «Белогорье» выиграло у «Енисея» в Красноярске. Гости вели во всех трёх партиях. Для белгородцев это седьмая подряд победа.

Начало матча у хозяев не задалось. «Львы» обыграли соперника в первом сете со счётом 25:22.

Вторая партия для белгородцев сложилась ещё легче — они выиграли со счётом 25:18. Третий сет завершился также в пользу белгородской команды — 26:24.

Самым результативным игроком стал Мохамед Аль Хачдади, набравший 20 очков.

Следующий матч чемпионата состоится 22 января. «Белогорье» сыграет с «Нефтяником» из Оренбурга. Состоится встреча команд в Туле.

Ближайший домашний матч «Белогорья» перенесли на март
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#Наталья Корявых#Спорт#Волейбол#Белгородская область#Белгород#Красноярск#Вк белогорье#Матч#Чемионат России
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