Белгородцам из отрядов самообороны могут сохранить зарплату на период обучения

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Работодателей региона попросили сохранить зарплаты белгородцам, участвующим в отрядах самообороны, на период их обучения. Многие из них работают, поэтому добровольцам нужна поддержка.
Как отметил председатель областной думы Юрий Клепиков, область столкнулась с беспрецедентными по сложности условиями, поэтому в регионе начали организовывать отряды самообороны. Они помогают патрулировать важные объекты жизнеобеспечения, а в случае ЧС их привлекут для защиты территории.
Для того, чтобы быть в отрядах, необходимы и некоторые навыки. Добровольцы проходят обучение по физической, военной подготовке, медицине. Причём некоторые работодатели не только отпускают сотрудников на обучение, но и сохраняют им заработную плату за этот период. Депутаты призвали все организации присоединиться к этой инициативе.