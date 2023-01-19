Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Белгородцам из отрядов самообороны могут сохранить зарплату на период обучения

Сегодня, 13:46
Фото: Telegram-канал Юрия Клепикова

Облдума попросила бизнес сохранить зарплаты белгородцам из отрядов самообороны

Добровольцы помогают силовикам следить за правопорядком. Многие из них — работающие люди. В связи с этим депутаты попросили работодателей сохранить зарплаты сотрудникам, пока они на обучении, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Работодателей региона попросили сохранить зарплаты белгородцам, участвующим в отрядах самообороны, на период их обучения. Многие из них работают, поэтому добровольцам нужна поддержка.

Как отметил председатель областной думы Юрий Клепиков, область столкнулась с беспрецедентными по сложности условиями, поэтому в регионе начали организовывать отряды самообороны. Они помогают патрулировать важные объекты жизнеобеспечения, а в случае ЧС их привлекут для защиты территории.

Для того, чтобы быть в отрядах, необходимы и некоторые навыки. Добровольцы проходят обучение по физической, военной подготовке, медицине. Причём некоторые работодатели не только отпускают сотрудников на обучение, но и сохраняют им заработную плату за этот период. Депутаты призвали все организации присоединиться к этой инициативе.

ДНД в белгородской Журавлёвке выдали бронежилеты
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородским дружинникам рассказали о признаках диверсионной деятельностиВ Белгородской области не нашли нарушений в выплатах народным дружинникамВ приграничных белгородских районах дружинники помогли раскрыть три преступления
#Общество#Инициатива#Белгородская область#Юрий клепиков#Депутаты#Самооборона#Облдума#Наталья Корявых
Подпишитесь
Птицефабрика под Белгородом попала под обстрел ВСУ
Сегодня, 12:26
По ком звенит кедр? Что за секта анастасийцев, чьи следы нашли в саду под Белгородом
Сегодня, 09:02
Обстрел белгородского приграничья вновь не обошёлся без последствий: задело дом
Сегодня, 13:33
Белгородэнерго обеспечило электроснабжение школ в день написания итогового сочинения
Сегодня, 12:35
Семья пострадавшей при обстреле «Градами» девочки до сих пор остаётся без жилья
Сегодня, 09:05