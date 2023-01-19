Белгородцам из отрядов самообороны могут сохранить зарплату на период обучения

Для того, чтобы быть в отрядах, необходимы и некоторые навыки. Добровольцы проходят обучение по физической, военной подготовке, медицине. Причём некоторые работодатели не только отпускают сотрудников на обучение, но и сохраняют им заработную плату за этот период. Депутаты призвали все организации присоединиться к этой инициативе.