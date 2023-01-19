Белгородские ветеринары шесть часов оперировали пса-героя Кубика

Пёс Кубик в последние дни стал новым героем в Белгородской области. И не удивительно — он пожертвовал своими лапами ради спасения друга-охранника. Напомним, во время очередного обстрела пёс пытался предупредить человека об опасности. Пока он лаял, осколки снаряда оторвали ему одну лапу, ещё две переломало настолько, что стоял вопрос об их ампутации.