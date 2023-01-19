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Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Белгородские ветеринары шесть часов оперировали пса-героя Кубика

Сегодня, 08:47
Фото: страница «Доброго дома» в соцсети
пёс Кубик

Ветеринары прооперировали пострадавшего при обстреле под Белгородом пса Кубика

Накануне Кубик провёл весь день в ветклинике. Его оперировали шесть часов подряд, рассказали волонтёры «Доброго дома».
Сюжет
Обстрел

Пёс Кубик в последние дни стал новым героем в Белгородской области. И не удивительно — он пожертвовал своими лапами ради спасения друга-охранника. Напомним, во время очередного обстрела пёс пытался предупредить человека об опасности. Пока он лаял, осколки снаряда оторвали ему одну лапу, ещё две переломало настолько, что стоял вопрос об их ампутации.

18 января Кубик весь день провёл в ветеринарной клинике. Повреждённые лапы врачи собирали шесть часов подряд. По информации волонтёров, пока всё идёт хорошо — по плану. После перенесённой операции остаётся ждать и следовать рекомендациям врача.

Дальнейшая судьба лап пса зависит от того, правильно ли заживут лапы. Если всё срастётся, ампутировать их не придётся, и Кубик сможет ходить самостоятельно.

Верим в то, что он этот шанс не упустит! Всем, кто переживал и поддерживал Кубика, отдельное спасибо. Когда столько людей желают успеха, всё обязательно должно закончиться хорошо.
волонтёры «Доброго дома»
Пёс, пытавшийся спасти охранника под Белгородом, лишился лапы при обстреле
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