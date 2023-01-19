Белгородец с инвалидностью хранил в своём доме автомат Калашникова с 30 патронами

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Сотрудники УФСБ и УМВД России по Белгородской области обнаружили в доме белгородца, проживающего в Волоконовском районе, автомат Калашникова (АК-74М) с 30 патронами, а также больше тысячи боеприпасов. Опасные предметы у обвиняемого изъяли, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области.
В отношении мужчины завели два уголовных дела за незаконные приобретение, хранение и перевозку оружия, боеприпасов и взрывчатых устройств. Белгородца уже признали виновным.
Из-за имеющейся у него инвалидности, а также его содействии в расследовании дела, суд назначил мужчине пять лет условного осуждения и штраф в размере 15 тысяч рублей.
Приговор суда вступил в законную силу.