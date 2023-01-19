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Posted Сегодня, 17:26

Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Белгородец с инвалидностью хранил в своём доме автомат Калашникова с 30 патронами

Сегодня, 17:26
Фото: 1MI
Автомат.
В пресс-службе УФСБ России по Белгородской области сообщили, что в доме обвиняемого также обнаружили более тысячи боеприпасов.

Сотрудники УФСБ и УМВД России по Белгородской области обнаружили в доме белгородца, проживающего в Волоконовском районе, автомат Калашникова (АК-74М) с 30 патронами, а также больше тысячи боеприпасов. Опасные предметы у обвиняемого изъяли, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области.

В отношении мужчины завели два уголовных дела за незаконные приобретение, хранение и перевозку оружия, боеприпасов и взрывчатых устройств. Белгородца уже признали виновным.

Из-за имеющейся у него инвалидности, а также его содействии в расследовании дела, суд назначил мужчине пять лет условного осуждения и штраф в размере 15 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

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#Александра Склярова#Происшествия#Уголовное дело#Белгородская область#Незаконное хранение оружия
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