Белгородец с инвалидностью хранил в своём доме автомат Калашникова с 30 патронами

Сотрудники УФСБ и УМВД России по Белгородской области обнаружили в доме белгородца, проживающего в Волоконовском районе, автомат Калашникова (АК-74М) с 30 патронами, а также больше тысячи боеприпасов. Опасные предметы у обвиняемого изъяли, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области.