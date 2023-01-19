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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Белгородэнерго обеспечило электроснабжение школ в день написания итогового сочинения

Сегодня, 12:35
Фото: Белгородэнерго
Энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» обеспечили бесперебойное электроснабжение школ области, определенных в качестве мест проведения итогового сочинения (изложения) для школьников из приграничных районов, а также города Белгорода и Яковлевского городского округа.

Дату сочинения ранее перенесли для того, чтобы обеспечить безопасные условия учащимся.

На всех центрах питания, обеспечивающих электроснабжение образовательных учреждений, были отменены плановые работы и переключения, восстановлены схемы нормального режима. Усилено дежурство оперативно-выездных и ремонтных бригад районов электросетей. C ответственным персоналом проведены дополнительные инструктажи.

Для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения организовано взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления. Подготовлено 43 передвижных дизель-генератора. Проверена укомплектованность аварийного запаса и материалов на складах.

Фото: Белгородэнерго

В состояние нормативной надежности были приведены схемы электроснабжения 61 образовательного учреждения. Наибольшее количество мест проведения итогового сочинения — 36 — в зоне ответственности Белгородских электрических сетей.

«Подготовке к таким важным мероприятиям уделяется особое внимание, проводятся дополнительные работы по повышению надежности электрических сетей, проверяется оборудование для обеспечения бесперебойной работы освещения, систем видеонаблюдения, компьютерной техники, поэтому малейшие сбои в электроснабжении недопустимы. Мы сделали все возможное, чтобы все прошло в штатном режиме», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Белгородэнерго
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