Белгородэнерго обеспечило электроснабжение школ в день написания итогового сочинения

«Подготовке к таким важным мероприятиям уделяется особое внимание, проводятся дополнительные работы по повышению надежности электрических сетей, проверяется оборудование для обеспечения бесперебойной работы освещения, систем видеонаблюдения, компьютерной техники, поэтому малейшие сбои в электроснабжении недопустимы. Мы сделали все возможное, чтобы все прошло в штатном режиме», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.