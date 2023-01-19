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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

60 лет вместе: 131 белгородская пара отметила бриллиантовую свадьбу

Сегодня, 07:15
Фото: страница Татьяны Слюсаренко в ВК
бриллиантовая свадьба

В Белгородской области за год 131 пара отметила бриллиантовую свадьбу

Именно столько семей отпраздновали юбилей совместной жизни, рассказали в белгородском ЗАГСе. Пары получили денежные выплаты.

Среди белгородцев есть те, кто прожили вместе со своим супругом/супругой 60 лет и отметили бриллиантовую свадьбу. В 2022 году такими юбилярами стала 131 пара.

Поздравляли влюблённых в том числе и в местных отделениях ЗАГСа. Также белгородцы получали поздравления от глав районов и денежные поощрения.

Напомним, с 2022 года в Белгородской области действует программа выплат для семей, которые отмечают юбилеи совместной жизни. Так, на бриллиантовую свадьбу в 2022 году белгородцы получили по 15 тыс. рублей.

Фото: страница Татьяны Слюсаренко в ВК
Почти 80 белгородских пар получили выплату на бриллиантовую свадьбу
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#Ася Дугнист#Общество#Белгородская область#Юбилей#Бриллиантовая свадьба#Свадьба#Семья#Загс#Татьяна слюсаренко
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