60 лет вместе: 131 белгородская пара отметила бриллиантовую свадьбу

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Среди белгородцев есть те, кто прожили вместе со своим супругом/супругой 60 лет и отметили бриллиантовую свадьбу. В 2022 году такими юбилярами стала 131 пара.
Поздравляли влюблённых в том числе и в местных отделениях ЗАГСа. Также белгородцы получали поздравления от глав районов и денежные поощрения.
Напомним, с 2022 года в Белгородской области действует программа выплат для семей, которые отмечают юбилеи совместной жизни. Так, на бриллиантовую свадьбу в 2022 году белгородцы получили по 15 тыс. рублей.