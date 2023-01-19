«100 руб. могут помочь»: в Сети сообщают о сомнительных сборах родным погибших в СВО

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Жители Орловской области заметили сомнительную деятельность одного из местных пабликов. Пользователи Сети предполагают, что некоторые публикации указывают на то, что руководство сообщества пытается заработать на чужом горе.
В постах о погибших на спецоперации мужчинах граждан призывают оказать финансовую помощь родственникам и давят на жалость. При этом указанный в записи номер карты не совпал с тем, который публиковали другие активисты для того, чтобы по-настоящему помочь.
В сообществе после жалоб на несоответствие администратор отредактировал пост и удалил номер карты, но интернет всё помнит. Теперь орловцам предлагают писать администартору в личные сообщения для пожертвования. Только вот местные жители опасаются, что дальше счёта автора паблика оно, вероятно, не уйдёт.
Орловцы неоднократно жаловались администрации «ВКонтакте» на сообщество, но оно продолжает функционировать.