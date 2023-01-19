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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

«100 руб. могут помочь»: в Сети сообщают о сомнительных сборах родным погибших в СВО

Сегодня, 12:10
Фото: 1MI

В соцсетях заметили сомнительные сборы родственникам погибших на спецоперации

Сбор денег преподносится как помощь родственникам погибших. Однако некоторые пользователи Сети подозревают, что средства идут на карточку неизвестным лицам, сообщает «Орелtimes».

Жители Орловской области заметили сомнительную деятельность одного из местных пабликов. Пользователи Сети предполагают, что некоторые публикации указывают на то, что руководство сообщества пытается заработать на чужом горе.

В постах о погибших на спецоперации мужчинах граждан призывают оказать финансовую помощь родственникам и давят на жалость. При этом указанный в записи номер карты не совпал с тем, который публиковали другие активисты для того, чтобы по-настоящему помочь.

В сообществе после жалоб на несоответствие администратор отредактировал пост и удалил номер карты, но интернет всё помнит. Теперь орловцам предлагают писать администартору в личные сообщения для пожертвования. Только вот местные жители опасаются, что дальше счёта автора паблика оно, вероятно, не уйдёт.

Орловцы неоднократно жаловались администрации «ВКонтакте» на сообщество, но оно продолжает функционировать.

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#Ася Дугнист#Орловская область#Сбор денег#Мошенники#Мошенничество#Общество#Спецоперация#Вконтакте
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