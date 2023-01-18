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Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Выпускники из белгородского приграничья 18 января напишут итоговое сочинение

Сегодня, 04:56
Фото: 1MI
Остальные одиннадцатиклассники справились с этим раньше. Решение о переносе итогового сочинения в нескольких муниципалитетах региона приняли в минувшем году. Причина — напряжённая обстановка вдоль границы, напомнил губернатор Вячеслав Гладков.

18 января ученики 11-х классов из приграничных районов Белгородской области напишут итоговое сочинение (изложение). Выпускников обещали вывезти в безопасное место.

Дети из остальных российских школ написали итоговое сочинение ещё в декабре. Тогда же стало известно о переносе даты для школьников из приграничных районов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, обстановка вдоль границы остаётся достаточно напряжённой.

Перенос коснулся учеников девяти приграничных районов Белгородской области, а также Белгорода и Яковлевского горокруга. В школах в этих муниципалитетах дистанционное обучение ранее продлили до 24 марта.

За выпускниками сохраняется право на две попытки пересдачи.

Родители школьников в свою очередь переживали из-за решения вывезти учеников в другие районы и просили губернатора «не отправлять детей на смерть». Однако глава региона заверил, что предложенный вариант написания итогового сочинения — наиболее безопасный.

«Все взрослые переживают: и учителя, и родители. Но я уверен: наши дети справятся с этой задачей. Главное, чтобы все были живы и здоровы», — отметил Вячеслав Гладков.

Добавим, что прокуратура ранее направила предостережение министру образования Белгородской области по ситуации с проведением итогового сочинения и государственной итоговой аттестации.

Прокуратура направила предостережение белгородскому министру образования
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Приграничье#Выпускники#Итоговое сочинение#Изложение
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