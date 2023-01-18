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Posted Сегодня, 17:24

Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

Вячеслав Гладков рассказал о помощи контрактникам в Беларуси

Сегодня, 17:24
Фото: 1MI
Белгородцы начали интересоваться передачей гуманитарной помощи землякам, чья служба по контракту проходит в Беларуси.

18 января в ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору» жительница Белгородской области спросила главу региона о том, как передать гуманитарную помощь землякам, которые служат по контракту в Беларуси.

Планируется ли отправка гуманитарной помощи нашим землякам-контрактникам в дружественную нам страну — Беларусь? Если кто-то этим занимается, подскажите, как связаться.  
Елена, жительница Белгородской области

Вячеслав Гладков удивился вопросу, так как о подобных вещах раньше его не спрашивали. Но ответил, что гуманитарную помощь белгородцам-контрактникам в Беларусь передать действительно можно — через волонтёров.

Такая возможность есть — отправить через волонтёров. Вам нужно обратиться к Татьяне Владимировне Киреевой, министру по делам молодёжи, она Вас ждёт.
Вячеслав Гладков, губернатор

Напомним, военным в Белгородской области помогает внучка маршала Конева Елена, которая лично приезжает в регион, чтобы отвезти все необходимое участникам СВО. В последний свой визит она дала эксклюзивное интервью редакции «Бел.Ру». А в декабре Вячеслав Гладков наградил лучших волонтёров области. Знак «Доброволец Белгородчины» получили 74 человека.

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#Кристина Семенчук#Спецоперация#Губернатор#Белгородская область#Беларусь#Вячеслав Гладков#Гуманитарная помощь#Военнослужащие#Военные#Волонтёр
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