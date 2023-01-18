Вячеслав Гладков рассказал о помощи контрактникам в Беларуси

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
18 января в ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору» жительница Белгородской области спросила главу региона о том, как передать гуманитарную помощь землякам, которые служат по контракту в Беларуси.
Планируется ли отправка гуманитарной помощи нашим землякам-контрактникам в дружественную нам страну — Беларусь? Если кто-то этим занимается, подскажите, как связаться.
Елена, жительница Белгородской области
Вячеслав Гладков удивился вопросу, так как о подобных вещах раньше его не спрашивали. Но ответил, что гуманитарную помощь белгородцам-контрактникам в Беларусь передать действительно можно — через волонтёров.
Такая возможность есть — отправить через волонтёров. Вам нужно обратиться к Татьяне Владимировне Киреевой, министру по делам молодёжи, она Вас ждёт.
Вячеслав Гладков, губернатор
Напомним, военным в Белгородской области помогает внучка маршала Конева Елена, которая лично приезжает в регион, чтобы отвезти все необходимое участникам СВО. В последний свой визит она дала эксклюзивное интервью редакции «Бел.Ру». А в декабре Вячеслав Гладков наградил лучших волонтёров области. Знак «Доброволец Белгородчины» получили 74 человека.