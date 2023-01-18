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Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Возможность подачи горячей воды в Старом Осколе появится после приёмки стоков

Сегодня, 06:56
Фото: 1MI
Сточные воды на аварийной канализационной станции в Старом Осколе принимать начнут по завершению технологической настройки электродвигателя.

Коммунальщики заменили вышедший из строя агрегат и проводят его наладку. Центровка двигателя — процесс сложный и важный во всей технологической системе. Занимает от 2 до 6 часов.

Глава Старого Оскола Андрей Чесноков не стал называть точные сроки подачи воды в дома, но отметил, что действия коммунальщиков по ремонту аварийного объекта слажены и скоро поломку починят. Помогают Старому Осколу в том числе и коллеги из Губкина.

Мы писали ранее, что на старооскольском водоканале организован оперативный штаб. 

«Работают все бригады коммунальщиков. После центровки проведем пусконаладочные работы. Помогают нам и соседи — губкинский водоканал. Надеюсь, что ночью воду подадут», — сказал Андрей Чесноков.

 
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#Татьяна Панарина#Город#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Андрей чесноков#Авария#Водоснабжение#Ремонт
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