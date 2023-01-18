Возможность подачи горячей воды в Старом Осколе появится после приёмки стоков

Коммунальщики заменили вышедший из строя агрегат и проводят его наладку. Центровка двигателя — процесс сложный и важный во всей технологической системе. Занимает от 2 до 6 часов.

Глава Старого Оскола Андрей Чесноков не стал называть точные сроки подачи воды в дома, но отметил, что действия коммунальщиков по ремонту аварийного объекта слажены и скоро поломку починят. Помогают Старому Осколу в том числе и коллеги из Губкина.

Мы писали ранее, что на старооскольском водоканале организован оперативный штаб.

«Работают все бригады коммунальщиков. После центровки проведем пусконаладочные работы. Помогают нам и соседи — губкинский водоканал. Надеюсь, что ночью воду подадут», — сказал Андрей Чесноков.