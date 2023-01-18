Водное хозяйство в Старом Осколе реконструируют за несколько миллиардов рублей

Posted Сегодня, 21:45
Published Сегодня, 21:45
Modified Сегодня, 21:47
Updated Сегодня, 21:47
В ходе вечернего прямого эфира к губернатору области обратился житель Старого Оскола с просьбой наладить систему водоснабжения в городе. По его словам, старооскольцы снова остались без горячей воды.
Вячеслав Гладков отметил, что водное хозяйство в Старом Осколе находится в ужасном состоянии, «будто последние 10-15 лет им не занимались совсем». В настоящий момент регион не может выделить несколько миллиардов рублей на восстановление, поэтому финансовую помощь будут ждать от правительства России.
До конца прошлого года водоснабжение в Старом Осколе было собственностью муниципалитета. Я давно не видел такого разрушенного водного хозяйства, практически катастрофа. На днях произошла очень серьёзная авария, которая сейчас практически ликвидирована, мы боялись более худшего исхода. Были ограничения по горячей воде, но отопление нам удалось сохранить. Порядка 70 тысяч человек были под угрозой остаться в зимнее время без горячей воды и отопления. Водное хозяйство в Старом Осколе передают сейчас в областную собственность. Будем просить деньги из федерального бюджета, потому что на ремонт потребуется несколько миллиардов рублей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области