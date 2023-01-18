Водное хозяйство в Старом Осколе реконструируют за несколько миллиардов рублей

Вячеслав Гладков отметил, что водное хозяйство в Старом Осколе находится в ужасном состоянии, «будто последние 10-15 лет им не занимались совсем». В настоящий момент регион не может выделить несколько миллиардов рублей на восстановление, поэтому финансовую помощь будут ждать от правительства России.