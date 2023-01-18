В Старом Осколе ситуация с ОРВИ стабилизировалась после ввода дистанта

В Старом Осколе до Нового года был зафиксирован рост числа заболевших ОРВИ. По словам Андрея Иконникова, ситуация стабилизировалась через неделю после объявления дистанционного обучения. Это произошло ещё перед Новым годом, подчеркнул чиновник.