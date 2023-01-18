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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

В Старом Осколе ситуация с ОРВИ стабилизировалась после ввода дистанта

Сегодня, 13:13
Фото: 1MI
Это произошло ещё в декабре 2022 года. Об этом сообщил глава белгородского минздрава Андрей Иконников.

В Старом Осколе до Нового года был зафиксирован рост числа заболевших ОРВИ. По словам Андрея Иконникова, ситуация стабилизировалась через неделю после объявления дистанционного обучения. Это произошло ещё перед Новым годом, подчеркнул чиновник.

В настоящее время ситуация с заболеваемостью гораздо лучше, чем в декабре. Взрывного роста мы не наблюдали.
Андрей Иконников

Напомним, что с 9 января школьники из Старооскольского, Губкинского и Новооскольского горокругов, а также Чернянского района приступили к очному обучению.

Учиться дистанционно продолжают дети из приграничных районов области, а также в Белгороде и Яковлевском горокруге.

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#Общество#Белгородская область#Андрей иконников#Дистанционка#Школьники#Орви#Алина Харина
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