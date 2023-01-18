В период новогодних праздников белгородцы не попались на рубке ёлок в лесах

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
По словам чиновника, во время новогодних праздников министерство природопользования совместно с органами МВД патрулировали леса, чтобы пресечь незаконную вырубку ёлок к праздникам.
Всем хочется пойти в лес за ёлкой, срубить ёлку побольше, потому что всем маловато.
Роман Татаринцев
Чиновник подчёркивает, что в текущем году акцент патрулирования был сделан на профилактических мероприятиях и разъяснительных работах: «Рассказывали местным жителям о том, что живую ёлку можно купить. Ёлочные базары были организованы практически во всех муниципальных образованиях. Идти в лес и рубить дерево нет никакого смысла».
В итоге во время праздников незаконной рубки и добычи ёлок в регионе выявлено не было, подчёркивает глава министерства природопользования.
Напомним, что ёлки утилизируют на специальных полигонах. Опилки и иглы от новогодних деревьев используют в качестве удобрений или топлива. Жители региона новогодние деревья могут складировать в контейнерах для крупногабаритных отходов.