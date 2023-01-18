В период новогодних праздников белгородцы не попались на рубке ёлок в лесах

Чиновник подчёркивает, что в текущем году акцент патрулирования был сделан на профилактических мероприятиях и разъяснительных работах: «Рассказывали местным жителям о том, что живую ёлку можно купить. Ёлочные базары были организованы практически во всех муниципальных образованиях. Идти в лес и рубить дерево нет никакого смысла».