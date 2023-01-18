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Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

В период новогодних праздников белгородцы не попались на рубке ёлок в лесах

Сегодня, 08:08
Фото: 1MI
Информацию озвучил в ходе брифинга 17 января и. о. министра природопользования Роман Татаринцев.

По словам чиновника, во время новогодних праздников министерство природопользования совместно с органами МВД патрулировали леса, чтобы пресечь незаконную вырубку ёлок к праздникам.

Всем хочется пойти в лес за ёлкой, срубить ёлку побольше, потому что всем маловато.
Роман Татаринцев

Чиновник подчёркивает, что в текущем году акцент патрулирования был сделан на профилактических мероприятиях и разъяснительных работах: «Рассказывали местным жителям о том, что живую ёлку можно купить. Ёлочные базары были организованы практически во всех муниципальных образованиях. Идти в лес и рубить дерево нет никакого смысла».

В итоге во время праздников незаконной рубки и добычи ёлок в регионе выявлено не было, подчёркивает глава министерства природопользования.

Напомним, что ёлки утилизируют на специальных полигонах. Опилки и иглы от новогодних деревьев используют в качестве удобрений или топлива. Жители региона новогодние деревья могут складировать в контейнерах для крупногабаритных отходов.

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#Алина Харина#Общество#Новый год#Белгородская область#Роман Татаринцев#Ёлки#Новогодние ёлки#Вырубка#Вырубка деревьев#Патрулирование
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