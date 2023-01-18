В минздраве озвучили данные о заболеваемости гриппом в Белгородской области

Как отметил во время брифинга глава регионального минздрава Андрей Иконников, за первую рабочую неделю 2023 года в поликлиниках на 10% увеличилась обращаемость пациентов. Сравнивать количество заболевших первой рабочей недели года с праздничными днями некорректно, отмечает министр здравоохранения области. Точная статистика по эпидобстановке будет известна по итогам текущей недели.