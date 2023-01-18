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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В минздраве озвучили данные о заболеваемости гриппом в Белгородской области

Сегодня, 13:23
Фото: 1MI
По словам главы минздрава Андрея Иконникова, пока не понятно, снижается ли заболеваемость гриппом в регионе. Точные данные будут известны по итогам текущей недели.

Как отметил во время брифинга глава регионального минздрава Андрей Иконников, за первую рабочую неделю 2023 года в поликлиниках на 10% увеличилась обращаемость пациентов. Сравнивать количество заболевших первой рабочей недели года с праздничными днями некорректно, отмечает министр здравоохранения области. Точная статистика по эпидобстановке будет известна по итогам текущей недели.

Также Иконников сообщил, что в стационарах для выявления гриппа начали использовать экспресс-тесты. Тест-полоски уже закупила областная больница. Пройти тестирование можно пока только в стационаре.

Кроме того, глава минздрава напомнил, что симптомы гриппа и ОРВИ идентичны, поэтому и лечение пациентам назначается одинаковое — противовирусные и антибиотики. Лечение отличается только при случаях свиного гриппа.

Напомним, что при заболеваемости свиным гриппом возможны осложнения — пневмония и обострение хронических заболеваний. Также известно, что в конце прошлого года в Белгородской области свиной грипп превалировал над ковидом.

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#Алина Харина#Медицина#Белгородская область#Андрей иконников#Грипп#Симптомы
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