В Курске мужчина по ошибке оставил 4-летнего племянника в чужом детском саду

Оказалось, что дядя вёл дошкольника на занятия в первый раз. Он спросил ребёнка, куда именно нужно идти, а мальчик указал на детский сад. Уже на месте мужчина уточнил, знает ли племянник, куда идти дальше. Ребёнок ответил утвердительно.