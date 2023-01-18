В Курске мужчина по ошибке оставил 4-летнего племянника в чужом детском саду

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Курянин случайно отвёл 4-летнего племянника в чужой детский сад, из-за чего в родительских чатах начался переполох. Оказалось, что мужчина попросту перепутал дошкольные учреждения.
В курском УМВД журналистам рассказали, что ребёнок был дома с бабушкой. Последняя попросила родственника отвести мальчика в развивающий центр. Вместо этого курянин повёл племянника в детсад, в котором он не числится.
Оказалось, что дядя вёл дошкольника на занятия в первый раз. Он спросил ребёнка, куда именно нужно идти, а мальчик указал на детский сад. Уже на месте мужчина уточнил, знает ли племянник, куда идти дальше. Ребёнок ответил утвердительно.
Вскоре сотрудники дошкольного учреждения поняли, что воспитанник у них не числится, и повели его в соседний детсад, где им ответили то же самое. Воспитатели вместе с ребёнком вернулись к себе и вызвали полицию.
Вскоре семью мальчика нашли. Ребёнка забрал его дядя.