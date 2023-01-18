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Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

В Курске мужчина по ошибке оставил 4-летнего племянника в чужом детском саду

Сегодня, 15:10
Фото: 1MI
Ребёнка домой вернули полицейские. Родственник мальчика перепутал учебные учреждения и отвёл дошкольника в детсад, в котором он не числится. О произошедшем пишут «Курские известия».

Курянин случайно отвёл 4-летнего племянника в чужой детский сад, из-за чего в родительских чатах начался переполох. Оказалось, что мужчина попросту перепутал дошкольные учреждения.

В курском УМВД журналистам рассказали, что ребёнок был дома с бабушкой. Последняя попросила родственника отвести мальчика в развивающий центр. Вместо этого курянин повёл племянника в детсад, в котором он не числится.

Оказалось, что дядя вёл дошкольника на занятия в первый раз. Он спросил ребёнка, куда именно нужно идти, а мальчик указал на детский сад. Уже на месте мужчина уточнил, знает ли племянник, куда идти дальше. Ребёнок ответил утвердительно.

Вскоре сотрудники дошкольного учреждения поняли, что воспитанник у них не числится, и повели его в соседний детсад, где им ответили то же самое. Воспитатели вместе с ребёнком вернулись к себе и вызвали полицию.

Вскоре семью мальчика нашли. Ребёнка забрал его дядя.

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#Черноземье#Нарочно не придумаешь#Наталья Корявых#Общество#Дети#Курская область#Детсад
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