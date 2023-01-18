Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

В Броварах при падении вертолёта погибли глава МВД Украины и его первый заместитель

Сегодня, 08:52
Фото: кадр из видео РБК
Крушение вертолёта произошло в Киевской области 18 января, сообщают «Народные новости». Сообщается о гибели 18 человек, трое из них — дети.

В Броварах Киевской области произошло ЧП — упал вертолёт. На борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Также в числе погибших числится госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

В МВД соседнего государства среди возможных причин трагедии назвали неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсию, пишет издание.

Всего сообщается о 18 погибших в авиакатастрофе, среди них есть трое детей. По информации РБК, ранения получили 12 детей и 14 взрослых. Принадлежал вертолёт Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Военный самолёт в Иркутске упал на двухэтажный дом
Узнать подробнее
Читайте также:
Киев заявил о планах России разместить иранские ракеты в Брянской области
#Ася Дугнист#Происшествия#Киевская область#Крушение#Вертолёт#Авиакатастрофа#МВД Украины#Украина#Погибшие
Подпишитесь
РСЧС предупреждает о новых обстрелах в Белгородской области
Сегодня, 08:17
Белгородцы жалуются на мусорный хаб в районе зоопарка
Сегодня, 07:22
Под Белгородом власти свернули строительство загадочного объекта
Сегодня, 07:26
Белгородские бизнесмены выставили на продажу коммерческую недвижимость на 3 млрд
Сегодня, 09:43
Молодой военнослужащий из Белгородской области погиб в ходе артобстрела в зоне СВО
Сегодня, 06:40
В Белгородской области с марта вступят в силу новые правила противопожарного режима
Сегодня, 08:01