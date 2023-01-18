В Броварах при падении вертолёта погибли глава МВД Украины и его первый заместитель

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:55
В Броварах Киевской области произошло ЧП — упал вертолёт. На борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Также в числе погибших числится госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
В МВД соседнего государства среди возможных причин трагедии назвали неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсию, пишет издание.
Всего сообщается о 18 погибших в авиакатастрофе, среди них есть трое детей. По информации РБК, ранения получили 12 детей и 14 взрослых. Принадлежал вертолёт Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.