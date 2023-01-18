В Белгородской области за два года построят две пожарные части

Вторая пожарная часть появится в 2024 году в посёлке Троицкий, Губкинский горокруг. Что касается этого населённого пункта, как отметил Потапов, там находится единственная пожарная часть на территории области, куда вообще не входит по габаритам ни один современный автомобиль. На вооружении части находятся автомобили 90-х годов.