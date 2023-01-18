Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

В Белгородской области за два года построят две пожарные части

Сегодня, 08:50
Фото: МЧС по Белгородской области
Планами поделился руководитель регионального управления МЧС Сергей Потапов. Одна пожарная часть появится уже в текущем году. На её строительство выделили 25 млн рублей.

По словам Потапова, торги на подготовку проектов по строительству двух пожарно-спасательных частей опубликуют на днях. Один из объектов построят в 2023 году в селе Великомихайловка, Новооскольский горокруг. На это выделили 25 млн рублей.

Вторая пожарная часть появится в 2024 году в посёлке Троицкий, Губкинский горокруг. Что касается этого населённого пункта, как отметил Потапов, там находится единственная пожарная часть на территории области, куда вообще не входит по габаритам ни один современный автомобиль. На вооружении части находятся автомобили 90-х годов.

Автомобили пройдут капитальный ремонт и будут переданы добровольным пожарным формированиям. Они ещё, как показывает практика, в течение десять лет смогут работать.
Сергей Потапов

Также Потапов отметил, что в 2023 году из регионального бюджета выделили 36 млн рублей на покупку трёх автоцистерн, 2,5 млн рублей на приобретение автомобиля для группы взрывотехников и 7,5 млн рублей на закупку десяти автомобилей в качестве оперативно-служебного транспорта.

За счёт средств федерального бюджета ведомство получило порядка 20 единиц дорогостоящей техники. В 2023 году поставки будут продолжаться.

В Белгородской области открыли новую пожарно-спасательную часть
Узнать подробнее
Читайте также:
Новую пожарную часть открыли в посёлке ЧернянкаНовая пожарно-спасательная часть открылась в Белгородском районеВ Короче открылось новое здание пожарной части
#Общество#Белгородская область#Кристина Семенчук#Сергей потапов#Пожарная часть#Техника#Закупка#МЧС
Подпишитесь
РСЧС предупреждает о новых обстрелах в Белгородской области
Сегодня, 08:17
Белгородцы жалуются на мусорный хаб в районе зоопарка
Сегодня, 07:22
Под Белгородом власти свернули строительство загадочного объекта
Сегодня, 07:26
Белгородские бизнесмены выставили на продажу коммерческую недвижимость на 3 млрд
Сегодня, 09:43
Молодой военнослужащий из Белгородской области погиб в ходе артобстрела в зоне СВО
Сегодня, 06:40
В Белгородской области с марта вступят в силу новые правила противопожарного режима
Сегодня, 08:01