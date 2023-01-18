В Белгородской области за два года построят две пожарные части

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
По словам Потапова, торги на подготовку проектов по строительству двух пожарно-спасательных частей опубликуют на днях. Один из объектов построят в 2023 году в селе Великомихайловка, Новооскольский горокруг. На это выделили 25 млн рублей.
Вторая пожарная часть появится в 2024 году в посёлке Троицкий, Губкинский горокруг. Что касается этого населённого пункта, как отметил Потапов, там находится единственная пожарная часть на территории области, куда вообще не входит по габаритам ни один современный автомобиль. На вооружении части находятся автомобили 90-х годов.
Автомобили пройдут капитальный ремонт и будут переданы добровольным пожарным формированиям. Они ещё, как показывает практика, в течение десять лет смогут работать.
Сергей Потапов
Также Потапов отметил, что в 2023 году из регионального бюджета выделили 36 млн рублей на покупку трёх автоцистерн, 2,5 млн рублей на приобретение автомобиля для группы взрывотехников и 7,5 млн рублей на закупку десяти автомобилей в качестве оперативно-служебного транспорта.
За счёт средств федерального бюджета ведомство получило порядка 20 единиц дорогостоящей техники. В 2023 году поставки будут продолжаться.