В Белгородской области в поликлиники с симптомами ОРВИ чаще поступают дети

Напомним, что после новогодних каникул в регионе увеличилось количество заболевших ОРВИ. Количество обращений к врачам выросло на 10%. Как отметил министр здравоохранения области, рост количества обращений допустим, так как во время праздников поликлиники не работали в полном объёме. В праздничные дни белгородцы также чаще всего откладывали поход к врачу.