В Белгородской области в поликлиники с симптомами ОРВИ чаще поступают дети

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
По словам Андрея Иконникова, в первую рабочую неделю 2023 года в поликлиники с простудными заболеваниями чаще обращались дети, чем взрослые.
Стоит отметить, что рост заболеваемости гриппом среди детей 7-14 лет был зафиксирован в конце декабря 2022 года. Также массово болели подростки старше 15 лет.
Напомним, что после новогодних каникул в регионе увеличилось количество заболевших ОРВИ. Количество обращений к врачам выросло на 10%. Как отметил министр здравоохранения области, рост количества обращений допустим, так как во время праздников поликлиники не работали в полном объёме. В праздничные дни белгородцы также чаще всего откладывали поход к врачу.