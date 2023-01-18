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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Белгородской области в поликлиники с симптомами ОРВИ чаще поступают дети

Сегодня, 13:18
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава минздрава области Андрей Иконников.

По словам Андрея Иконникова, в первую рабочую неделю 2023 года в поликлиники с простудными заболеваниями чаще обращались дети, чем взрослые.

Стоит отметить, что рост заболеваемости гриппом среди детей 7-14 лет был зафиксирован в конце декабря 2022 года. Также массово болели подростки старше 15 лет.

Напомним, что после новогодних каникул в регионе увеличилось количество заболевших ОРВИ. Количество обращений к врачам выросло на 10%. Как отметил министр здравоохранения области, рост количества обращений допустим, так как во время праздников поликлиники не работали в полном объёме. В праздничные дни белгородцы также чаще всего откладывали поход к врачу.

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#Медицина#Белгородская область#Андрей иконников#Орви#Заболеваемость ОРВИ#Алина Харина
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